Khánh thành tuyến đường nối Khu du lịch Mỹ Lâm với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), sáng 27/8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.

Công trình hoàn thành và đưa vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với các tuyến giao thông huyết mạch; đồng thời mở ra không gian phát triển mới về đô thị, du lịch, thương mại và dịch vụ trên địa bàn.

Dự án có tổng chiều dài gần 8,9 km, tổng mức đầu tư 487 tỷ đồng, đi qua địa bàn phường Mỹ Lâm và xã Nhữ Khê. Tuyến đường kết nối Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với Quốc lộ 2D, đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang và hệ thống giao thông quan trọng trong khu vực.

Theo ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, tuyến đường được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, TCVN 104-2007, với vận tốc thiết kế 50 km/giờ. Điểm đầu tuyến tại Km0+00, giao với Quốc lộ 37 tại Km225+690 thuộc địa phận phường Mỹ Lâm; điểm cuối tại Km8+892, giao với Quốc lộ 2D tại Km143+400 thuộc địa phận xã Nhữ Khê.

Các hạng mục chính của dự án gồm nền, mặt đường; cầu Phú Lâm; hệ thống thoát nước; hoàn trả mương thủy lợi; hè đường, cây xanh; tường chắn, gia cố mái taluy; các nút giao; hệ thống điện chiếu sáng, an toàn giao thông và các công trình phụ trợ.

Việc hoàn thành tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực. Đặc biệt, tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng, thúc đẩy phát triển Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, mở rộng không gian đô thị và tạo thuận lợi thu hút các dự án đầu tư vào thương mại, dịch vụ, du lịch.

Tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tham gia thực hiện dự án; đồng thời cảm ơn người dân trong khu vực đã đồng thuận, chia sẻ, phối hợp trong giải phóng mặt bằng, góp phần để công trình được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị, sau khi đưa vào khai thác, công trình cần phát huy hiệu quả đầu tư, gắn kết đồng bộ với hệ thống hạ tầng, quy hoạch và định hướng phát triển của khu vực. Qua đó, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành động lực tăng trưởng và những giá trị thiết thực cho nhân dân.

Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung phát huy tiềm năng Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và khu vực phụ cận, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, từng bước hình thành sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chất lượng cao.

Việc khai thác tiềm năng, lợi thế cũng gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và bản sắc văn hóa; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm người dân địa phương được tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển.

Khai thác tuyến đường gần 500 tỷ đồng, phường Mỹ Lâm, xã Nhữ Khê và khu vực lân cận có thêm một trục giao thông quan trọng, tạo động lực mở rộng không gian phát triển. Đặc biệt, nâng cao khả năng kết nối liên vùng và tạo nền tảng để Tuyên Quang khai thác hiệu quả các tiềm năng về du lịch, đô thị, thương mại, dịch vụ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững./.

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