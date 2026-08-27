Tỉnh Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 5 xã

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ký Quyết định số 2175/QĐ-Ủy ban Nhân dân công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt xảy ra từ ngày 5/7 đến 25/8/2026 trên địa bàn các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến.

Từ ngày 5/7 đến ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 6 đợt mưa lớn diện rộng và cường độ cao làm đất bão hòa nước, gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, đặc biệt tại các khu vực miền núi, ven sông, suối và khu vực taluy.

Đặc biệt, tại các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến, thiên tai đã làm 396 nhà bị thiệt hại; đồng thời, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng trên địa bàn.

Cùng với đó, mưa lớn kéo dài làm đất bão hòa nước, gây sạt lở tại nhiều vị trí, xuất hiện các vết nứt và cung trượt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và an toàn của các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Trước diễn biến đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu, Ủy ban nhân dân các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thời tiết; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa, lũ; kịp thời thông tin, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các xã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ", trong đó tập trung thực hiện tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí nơi ở tạm an toàn; bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, vệ sinh môi trường và các điều kiện thiết yếu khác cho người dân tại nơi sơ tán; thiết lập rào chắn, biển cảnh báo; bố trí lực lượng trực, chốt chặn 24/24 giờ, không để người và phương tiện đi vào hoặc quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại địa phương để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Mưa lũ ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La làm nhiều tuyến đường bị hư hỏng, chia cắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Mặt khác, các xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn điều tra khảo sát, đánh giá, khoanh vùng nguy cơ sạt lở, đề xuất giải pháp phòng tránh, khắc phục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, thống kê thiệt hại đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng kinh tế-xã hội; các khu vực bị trượt, sạt, lở đất, đá và nguy cơ bị trượt, sạt lở tác động ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân, tài sản của nhà nước, của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, cơ quan đơn vị liên quan, rà soát phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt... để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mưa, lũ; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến, ứng phó khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ” và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Sở Xây dựng chủ trì đề xuất các giải pháp khắc phục các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, bệnh viện, công trình công cộng, thiết yếu và phương án bố trí, sắp xếp dân cư bảo đảm an toàn.

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị quản lý điện kiểm tra, xử lý các vị trí hệ thống điện bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn vận hành và khôi phục cấp điện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu bố trí, huy động nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp theo khả năng cân đối ngân sách và quy định hiện hành.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ đêm 27 đến chiều tối 28/8, ở tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Cùng với đó, mưa lớn cục bộ có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc. Người dân cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngầm tràn, sông, suối và các điểm có nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn./.

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