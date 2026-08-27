Xác lập định hướng chiến lược cho hoạt động Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 27/8, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Hội nghị lần thứ hai.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: Ngay sau thành công của Đại hội, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung cao độ, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng hệ thống văn bản để trình Ban Chấp hành xem xét, thông qua.

Hội nghị lần này không chỉ giải quyết các nhiệm vụ mang tính nguyên tắc, tổ chức bộ máy, còn xác lập những định hướng chiến lược dài hạn, nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, các quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, bà Lê Thị Thủy nêu rõ: Việc ban hành các quy định phải bảo đảm nguyên tắc rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, phát huy dân chủ nhưng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, không làm mất đi tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống.

Đồng thời, 3 dự thảo nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc toàn diện và nâng cao chất lượng cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là những định hướng lớn, mang tính đột phá.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực đã trình bày tóm tắt nội dung các tờ trình, tập trung sâu vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm xin ý kiến Ban Chấp hành.

Đối với Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung 18 điều nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó có 8 nội dung được điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu mới của khóa XIV; 10 nội dung tháo gỡ khó khăn phát sinh trong hoạt động thực tiễn.

Về quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, văn bản mới đã làm rõ mối quan hệ lãnh đạo của Đảng, quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chỉ đạo nội bộ hệ thống Hội, đồng thời bắt buộc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, chế độ hội họp và quy định rõ chế độ thông tin báo cáo theo từng lĩnh vực phụ trách.

Nhóm nội dung thứ hai mang tính hành động xuyên suốt là hệ thống 3 dự thảo nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031: Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh Nhóm nội dung thứ ba là việc giữ vững kỷ cương qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa II.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra chuyên đề theo từng năm, không chỉ phát hiện thiếu sót, phải gắn liền với hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở giải quyết vướng mắc, tránh chồng chéo, phân định rành mạch giữa chức năng kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ với nhiệm vụ nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra.

Điểm nhấn sâu sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhất là nhóm nội dung thứ tư về Chương trình "Mẹ đỡ đầu" giai đoạn 2026-2031.

Trước yêu cầu thực tiễn mới, Trung ương Hội đã thống nhất chủ trương mở rộng diện thụ hưởng từ trẻ em mồ côi sang 4 nhóm đối tượng, gồm: trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha/mẹ có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cần điều trị dài ngày.

Khẳng định tính tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ Hội, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV phát động mỗi Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp đăng ký nhận đỡ đầu hoặc hỗ trợ ít nhất 1 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là lần đầu tiên chủ trương này được phát động trực tiếp, toàn diện tới từng cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Việc kết nối sẽ được tổ chức chặt chẽ thông qua các cơ quan chuyên môn và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm đúng đối tượng, minh bạch, tránh trùng lặp, tạo điểm tựa ổn định, lâu dài cho sự phát triển của các em./.

Bế mạc Đại hội XIV Hội phụ nữ Việt Nam: Khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới Đại hội XIV Hội phụ nữ đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành một động lực phát triển và điểm tựa hạnh phúc vào năm 2030.