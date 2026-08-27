Diễn tập cứu hỏa tại trung tâm mua sắm lớn

Sáng 27/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp Công an Thành phố tại Siêu thị MM Mega Market Bình Phú, phường Bình Phú.

Cuộc thực tập huy động khoảng 310 người và 22 phương tiện của 18 đơn vị, xử lý tình huống giả định cháy lớn, nhiều người mắc kẹt, bị thương trong một cơ sở bán lẻ tập trung đông người.

Phát biểu tại buổi thực tập, Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sự phát triển nhanh của các siêu thị, trung tâm mua sắm tại Thành phố đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn, nhất là Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

MM Mega Market Bình Phú có quy mô lớn, kinh doanh nhiều mặt hàng, thường xuyên đón lượng khách lớn và là nơi làm việc của đông nhân viên. Các khu vực kho hàng, phòng kỹ thuật điện, hệ thống kho lạnh cùng nhiều thiết bị điện, máy móc và hàng hóa dễ cháy là những nơi cần được kiểm soát chặt chẽ.

Khi xảy ra cháy, việc tiếp cận hiện trường, tổ chức thoát nạn, bảo vệ tài sản và triển khai chữa cháy sẽ gặp nhiều khó khăn do công trình có diện tích lớn, lượng người tập trung đông. Vì vậy, thực tập phương án là dịp kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó, hiệu quả hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, khả năng thoát nạn và năng lực chỉ huy, điều hành.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trung yêu cầu các lực lượng tham gia bảo đảm tuyệt đối an toàn cho khách hàng, cán bộ, nhân viên, lực lượng và phương tiện; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của siêu thị. Các lực lượng phải duy trì thông tin liên lạc thông suốt, thống nhất chỉ huy, phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra bị động hoặc chồng chéo nhiệm vụ.

(Ảnh minh họa:: Thanh Tùng/TTXVN)

Sau thực tập, các đơn vị phải tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt làm được, chỉ rõ tồn tại để khắc phục; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp đặc điểm công trình, trong đó chú trọng khu vực kho hàng, phòng kỹ thuật điện, hệ thống kho lạnh và nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy.

Ban Giám đốc siêu thị được đề nghị tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên và các đơn vị kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hút khói, chiếu sáng sự cố cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy. Việc huấn luyện, thực tập phương án định kỳ cũng cần được duy trì để mỗi cán bộ, nhân viên có kỹ năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Theo Trung tá Trần Quốc Bảo, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 6, MM Mega Market Bình Phú có diện tích mặt bằng khoảng 29.000 m2, diện tích sử dụng khoảng 19.400 m2, gồm khu kho chứa hàng, giao nhận, văn phòng, khu kinh doanh, trưng bày hàng hóa cùng các công trình phụ. Các khu vực được bố trí liên hoàn, tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy; thời điểm cao điểm có thể có hơn 700 người cùng lúc.

Thực hiện Kế hoạch số 4621/KH-CATP-PC07 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phương án được huy động khoảng 310 người và 22 phương tiện thuộc 18 đơn vị. Trong đó, lực lượng Công an Thành phố khoảng 160 cán bộ, chiến sĩ thuộc PC07, PC08, PK02, Công an phường Bình Phú và các đơn vị liên quan; lực lượng tại chỗ của siêu thị khoảng 150 người.

Tình huống giả định xảy ra lúc 8 giờ, do chập điện hệ thống quạt hút gần khu vực tập kết hàng hóa. Tia lửa bắn vào hàng hóa bên dưới gây cháy, sau đó lan nhanh sang khu vực khác. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong siêu thị có khoảng 500 người gồm nhân viên và khách hàng.

Khi phát hiện cháy, nhiều người tìm đường thoát nạn, tập trung về các cửa thoát hiểm, dẫn đến chen lấn, một số người ngã, ngất xỉu. Khói và khí độc lan nhanh làm hạn chế tầm nhìn, gây khó thở, khiến hàng chục người mắc kẹt. Tình huống giả định có 20 người bị thương, gồm 10 người bị thương nhẹ và 10 người bị thương nặng.

Trước khi diễn ra thực tập chính thức, Ban Chỉ huy đã tổ chức triển khai kế hoạch, khảo sát thực địa, phân công vị trí và tổ chức tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt theo kịch bản. Quá trình này tập trung hoàn thiện phương án phối hợp giữa lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an phường cùng các lực lượng hỗ trợ về y tế, điện, nước và bảo đảm an ninh trật tự.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng diễn biến bất thường thời gian qua, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở tập trung đông người không chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, khu vực kho chứa và lối thoát nạn; bảo đảm phương tiện chữa cháy luôn sẵn sàng hoạt động, đồng thời hướng dẫn người dân bình tĩnh, nhanh chóng thoát nạn theo lối an toàn khi có sự cố.

Cuộc thực tập tại MM Mega Market Bình Phú nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở với lực lượng chuyên nghiệp, chủ động xử lý cháy, cứu người và hạn chế thiệt hại, qua đó góp phần bảo đảm an toàn tại các siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở tập trung đông người trên địa bàn Thành phố./.

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