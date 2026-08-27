Lai Châu rộn ràng chuẩn bị năm học mới tại vùng cao biên giới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu. Tại các xã vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Từ việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh phòng học, khuôn viên nhà trường, huy động học sinh ra lớp, tổ chức đón trẻ, tập trung học sinh lớp 1 và phân công giáo viên dạy học trước khi vào năm học được các địa phương và nhà trường chủ động triển khai bằng nhiều giải pháp, tạo nền tảng để thầy và trò bước vào năm học mới với khí thế và quyết tâm mới.

Giúp trẻ tự tin đến trường

Thu Lũm là một trong những xã vùng cao biên giới xa nhất của tỉnh Lai Châu. Đây cũng là địa phương có địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nên luôn đứng trước không ít thách thức trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Đặc biệt, khoảng cách giữa các điểm trường xa xôi, điều kiện đi lại và đời sống của nhiều hộ dân còn nhiều khó khăn, vì vậy, các nhà trường trên địa bàn xã cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm học.

Những ngày cuối tháng 8, có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thu Lũm, dễ dàng cảm nhận không khí chuẩn bị năm học mới đang diễn ra khẩn trương nhưng nền nếp.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mỗi người một việc, từ sắp xếp phòng học, kiểm tra cơ sở vật chất đến chuẩn bị đồ dùng dạy học, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thu Lũm vệ sinh phòng lớp học. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thu Lũm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ka Lăng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Ka Lăng và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm. Với quy mô lớn nhất trên địa bàn xã, năm học 2026-2027, trường có 28 lớp với 735 học sinh; tổng số viên chức và hợp đồng lao động được giao 82 người.

Ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã chủ động rà soát, sắp xếp lại lớp học, chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức các hoạt động đầu năm. Trong đó, việc chuẩn bị tâm thế cho học sinh lớp 1 được đặc biệt quan tâm.

Từ trung tuần tháng 8, học sinh lớp 1 đã được tập trung đến lớp để làm quen với môi trường học tập mới. Các em được giáo viên hướng dẫn làm quen với trường, lớp, thầy cô và bạn bè; tập ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, làm quen với chữ cái, con số và những phép tính đơn giản. Cách làm này không chỉ giúp học sinh bước đầu hình thành nền nếp học tập mà còn hạn chế tâm lý bỡ ngỡ, giúp các em tự tin hơn khi bước vào năm học chính thức.

Thầy giáo Lỳ Xừ Po, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thu Lũm cho biết, nhà trường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới, trong đó tập trung rà soát cơ sở vật chất, trường lớp, xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức đón học sinh lớp 1.

Theo thầy Lỳ Xừ Po, việc cho học sinh lớp 1 làm quen với trường lớp từ sớm là một trong những giải pháp quan trọng giúp các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tạo tâm thế thuận lợi trước ngày khai giảng.

Giáo viên Trường Mầm non Thu Lũm chỉnh trang sắp xếp lại phòng lớp học chuẩn bị cho năm học mới. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Với những học sinh bước vào lớp 1, mỗi hoạt động tưởng như đơn giản lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Em Mạ Diệp Anh (học sinh lớp 1A1, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú và Trung học cơ sở Thu Lũm) vui vẻ chia sẻ: Khi đến lớp, em được cô giáo dạy cách cầm bút, tập viết, tập đọc chữ, được làm quen với các bạn. Em rất vui và mong muốn được đến trường với các bạn.

Không chỉ ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Mầm non Thu Lũm cũng đang được triển khai đồng bộ. Những ngày cuối tháng 8, trong khuôn viên nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên tất bật với công việc vệ sinh trường lớp, sắp xếp đồ dùng học tập, làm đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục, chỉnh trang cảnh quan. Nhà trường hiện có 16 điểm trường, 19 lớp với 356 học sinh; tổng số viên chức và hợp đồng lao động được giao 44 người.

Do địa hình phức tạp nên Trường Mầm non Thu Lũm có nhiều điểm trường, các điểm lại nằm phân tán xa khiến công tác chuẩn bị năm học mới đòi hỏi sự chủ động, tỉ mỉ và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ việc vệ sinh phòng học, kiểm tra đồ dùng, đồ chơi đến chỉnh trang khuôn viên, tất cả đều được thực hiện với mục tiêu tạo môi trường học tập an toàn, sạch đẹp, thân thiện để đón trẻ.

Cô giáo Phạm Thị Dung, giáo viên Trường Mầm non Thu Lũm chia sẻ, nhà trường đang tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, những lớp học được sắp xếp gọn gàng, khuôn viên được chỉnh trang, đồ dùng dạy học được chuẩn bị chu đáo, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học.

Tinh gọn để nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Mầm non Thu Lũm được sáp nhập từ Trường Mầm non Ka Lăng và Trường Mầm non Thu Lũm với đầy đủ cơ sở vật chất. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cùng với việc chuẩn bị điều kiện dạy và học, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, tinh gọn đầu mối là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tốt hơn nguồn lực dành cho giáo dục.

Đến nay, xã Thu Lũm đã hoàn thành sắp xếp 6 cơ sở giáo dục công lập thành 3 cơ sở, giảm 3 đầu mối quản lý, tương đương 50%, bảo đảm trên địa bàn không quá 2 trường ở mỗi cấp học theo định hướng của tỉnh.

Cụ thể, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thu Lũm được giữ nguyên do đặc thù địa hình, khoảng cách xa trung tâm. Trường Mầm non Thu Lũm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 trường gồm Mầm non Thu Lũm và Mầm non Ka Lăng.

Việc sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối quản lý mà quan trọng hơn là hướng tới sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Trong điều kiện một xã vùng biên còn nhiều khó khăn, đây được xem là bước đi cần thiết để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự đồng đều hơn giữa các điểm trường.

Học sinh lớp 1 của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thu Lũm được tập trung đến trường trước năm học mới để làm quen với môi trường mới. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ông Phùng Lòng Kà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thu Lũm cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn. Cùng với đó, địa phương triển khai kế hoạch chuẩn bị năm học mới, rà soát cơ sở vật chất, trường lớp và các điều kiện phục vụ chăm sóc và nuôi dạy, học.

Không chỉ riêng Thu Lũm, tại các xã vùng cao, biên giới của Lai Châu, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đang được các cấp, ngành và nhà trường triển khai đồng bộ. Tại xã Hua Bum, cùng với việc tập trung chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đón học sinh, công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp cũng đã được hoàn thành.

Bà Lê Thị Kim Oanh, quyền Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hua Bum cho biết, sau khi sắp xếp trường lớp, toàn trường có 1.094 học sinh (gồm 622 học sinh tiểu học và 472 học sinh trung học cơ sở).

Để chuẩn bị cho năm học mới, từ giữa tháng 8, nhà trường đã cử giáo viên đến 12 điểm bản để giảng dạy cho học sinh lớp 1. Dự kiến, ngay sau khi ngôi trường mới hoàn thành và bàn giao, toàn bộ học sinh của trường sẽ được tập trung về đây để học tập.

Từ những ngôi trường nơi địa đầu Tổ quốc, một năm học mới đang mở ra với khí thế mới, quyết tâm mới và niềm tin mới. Mỗi phòng học được chuẩn bị, mỗi khuôn viên được chỉnh trang, mỗi học sinh được vận động đến trường chính là một bước tiến trên hành trình “gieo con chữ” thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên giới với các địa bàn thuận lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói riêng và thu hẹp khoảng cách với các tỉnh thành trên cả nước./.

Các trường vùng cao biên giới Lai Châu sẵn sàng cho năm học mới Tại các xã vùng cao, biên giới tỉnh Lai Châu, không khí chuẩn bị cho ngày khai trường diễn ra khẩn trương từ phòng học được chuẩn bị, khuôn viên được chỉnh trang và học sinh được vận động đến trường.