Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Cao Bằng

Ngày 27/8, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tập đoàn Alphanam tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng - dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ông Bùi Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam cho biết, dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng do Công ty cổ phần Đông Á Golden Square (thành viên Tập đoàn Alphanam) làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên quỹ đất rộng hơn 1,2 ha, tại Khu đô thị mới Đề Thám, phường Thục Phán. Dự án có 698 căn hộ, với quy mô 2 tòa nhà 15 tầng, diện tích mỗi căn hộ từ 65-77 m2, quy mô dân số trên 2.000 người.

Tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Tiến độ dự án bắt đầu từ Quý 3/2026 đến Quý 2/2028.

Dự án góp phần thực hiện Nghị quyết số 07 của Chính phủ về phát triển 1.500 căn hộ, nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho các gia đình người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh…

Dự án hoàn thành sẽ góp phần khẳng định cho sự đổi mới về tư duy thiết kế, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội không phải là sản phẩm nhà ở thương mại để bất kỳ ai có nhu cầu và khả năng tài chính đều có thể mua.

Người mua phải thuộc đúng nhóm đối tượng, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thu nhập và nhà ở theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh, dự án góp phần hoàn thành 50% chỉ tiêu về xây dựng căn hộ, nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tỉnh đã thống nhất với nhà đầu tư về chất lượng phải đạt yêu cầu về thẩm mĩ; đồng thời sẽ công khai, minh bạch, đúng quy trình trong việc xét duyệt đối tượng mua; đồng hành với nhà đầu tư để dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần ổn định chỗ ở cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân an cư lập nghiệp, là mái ấm tràn ngập yêu thương của các gia đình…

Dịp này, Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square đã ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án và Thỏa thuận hợp tác về việc cho vay khách hàng mua bất động sản dự án Nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng giữa Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Cao Bằng./.

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