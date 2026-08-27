ACMECS tăng cường liên kết du lịch, hướng tới "Năm quốc gia, Một điểm đến"

Ngày 27/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7 diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE-HCMC) lần thứ 20.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch ACMECS giai đoạn 2026-2028, hướng tới quảng bá "Năm quốc gia, Một điểm đến," thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực.

Hội nghị có sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách du lịch năm nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam do Bộ trưởng Liên bang Bộ Văn hóa, Khách sạn và Du lịch Myanmar Maung Myint chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tham dự với tư cách đại diện nước chủ nhà.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Maung Myint cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sự đón tiếp chu đáo và công tác tổ chức; nhấn mạnh ý nghĩa của việc rà soát tiến trình hợp tác du lịch, trao đổi định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Maung Myint, ngành du lịch toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi và tăng trưởng sau COVID-19.

Dẫn số liệu của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, ông cho biết năm 2025, thế giới ghi nhận khoảng 1,52 tỷ lượt khách du lịch quốc tế, tăng 4% so với năm 2024. Sự phát triển của du lịch châu Á-Thái Bình Dương tạo cơ sở để các nước ACMECS củng cố hợp tác, tăng cường kết nối và cùng phát triển điểm đến.

Bộ trưởng Maung Myint đánh giá khu vực ACMECS có vị trí chiến lược, kết nối Trung Quốc, Ấn Độ và phần lục địa Đông Nam Á, đóng vai trò cầu nối giữa các vùng kinh tế, thị trường và nguồn khách quốc tế. Cùng với hệ thống sông Mekong, nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, sự mở rộng kết nối và phát triển thương mại, đầu tư mang lại nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác du lịch sâu rộng hơn.

Trên cơ sở đó, việc quảng bá "Năm quốc gia, Một điểm đến" được đề cập như một hướng hợp tác nhằm phát triển các tuyến du lịch đa quốc gia, tạo thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường xúc tiến chung. Các thị trường nguồn được nhắc đến gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng những thị trường quốc tế khác.

Về du lịch nội khối, Bộ trưởng Maung Myint cho rằng vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Ông đề nghị các nước tiếp tục củng cố kết nối xuyên biên giới, xây dựng sản phẩm và hành trình du lịch đa quốc gia, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tiếp thị và quảng bá. Những hoạt động này hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng của điểm đến, đồng thời mở rộng cơ hội đầu tư, việc làm và sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu tái khẳng định định hướng của lãnh đạo cấp cao ACMECS về phát triển du lịch khu vực theo hướng bền vững và có khả năng chống chịu. Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2028 vừa được thông qua tập trung vào các trụ cột nâng cao kết nối và tạo thuận lợi đi lại; thúc đẩy chuyển đổi số, du lịch thông minh; phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và văn hóa; tăng cường an ninh, an toàn du lịch; phát triển nguồn nhân lực.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, tiểu vùng ACMECS đón 65,27 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra khoảng 94,08 tỷ USD doanh thu du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực đón khoảng 33,08 triệu lượt khách quốc tế; khách nội khối đạt 4,25 triệu lượt, chiếm 13% tổng lượng khách quốc tế.

Hội nghị khuyến khích các nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả và dự án đổi mới sáng tạo; xác định các lĩnh vực hợp tác thiết thực, cụ thể, cùng có lợi. Kế hoạch hành động chung được kỳ vọng tạo động lực để du lịch ACMECS phục hồi, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế của tiểu vùng trên bản đồ du lịch thế giới.

Thái Lan sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 8 vào năm 2028./.

Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 Với chủ đề “Kết nối sống động-Điểm đến toàn cầu,” Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 tiếp tục kết nối các điểm đến, doanh nghiệp và thị trường, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.