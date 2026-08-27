Ninh Bình: Doanh thu du lịch 8 tháng vượt kế hoạch cả năm

Du lịch Ninh Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2026, với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 20.611 tỷ đồng, tăng 21,8% và vượt 3,05% kế hoạch cả năm, trong khi lượng khách đạt gần 19,8 triệu lượt.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong tháng Tám, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón trên 983.000 lượt khách, tăng 29,81% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt gần 293.000 lượt, tăng 22,8%; tổng số ngày khách lưu trú đạt gần 358.000 ngày, tăng 25,51%. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong tháng ước đạt gần 1.208 tỷ đồng, tăng 26,03%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, Ninh Bình ước đón trên 19,787 triệu lượt khách, tăng 24,13% so với cùng kỳ và đạt 98,93% kế hoạch năm. Khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt trên 4,066 triệu lượt, tăng 29,05%; tổng số ngày khách lưu trú đạt gần 4,368 triệu ngày, tăng 25,01%.

Đáng chú ý, doanh thu du lịch 8 tháng đã vượt kế hoạch đề ra cho cả năm, đạt trên 20.611 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nhà hàng đạt gần 10.128 tỷ đồng; vận chuyển trên 2.515 tỷ đồng; bán hàng hóa, quà lưu niệm trên 2.393 tỷ đồng; lưu trú trên 1.481 tỷ đồng; vé tham quan gần 1.369 tỷ đồng và các dịch vụ khác trên 2.725 tỷ đồng.

Du khách tham quan chùa Bích Động. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Kết quả trên cho thấy hoạt động du lịch của Ninh Bình đang tăng trưởng cả về lượng khách, thời gian lưu trú và doanh thu từ các dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để địa phương kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, nhất là khi nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm dự kiến tăng vào các dịp lễ, sự kiện lớn.

Cùng với thu hút khách, Ninh Bình tiếp tục làm mới sản phẩm và đa dạng hóa trải nghiệm. Trong tháng Tám, ngành Du lịch chú trọng phát triển du lịch văn hóa, kinh tế ban đêm; chương trình “Non thiêng - biển rộng” góp phần kết nối sản phẩm giữa không gian biển với vùng di sản. Show thực cảnh “Anh hùng cờ lau” tại Phố cổ Hoa Lư được duy trì vào các tối cuối tuần, bổ sung thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Công tác chuẩn bị phục vụ khách trong dịp Quốc khánh 2/9 cũng được các ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch triển khai, tập trung vào bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch và chất lượng dịch vụ.

Ngay từ đầu năm 2026, Ninh Bình đã đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tại nhiều sự kiện, hội chợ trong nước như Hội chợ mùa Xuân tại Hà Nội, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội phát lương đền Trần Thương, Lễ hội Hoa Lư và Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2026. Tỉnh cũng tổ chức các chương trình quảng bá, kết nối du lịch với Hưng Yên, Cà Mau, qua đó giới thiệu sản phẩm và điểm đến tới doanh nghiệp lữ hành, đối tác và du khách.

Hoạt động xúc tiến quốc tế từng bước được mở rộng với kế hoạch quảng bá tại Hoa Kỳ; cung cấp ấn phẩm, tài liệu phục vụ các đoàn công tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản và giới thiệu thông tin về văn hóa, du lịch Ninh Bình tại các hoạt động xúc tiến ở nước ngoài.

Du khách quốc tế tham quan Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Sau khi hợp nhất Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình mới, không gian phát triển du lịch được mở rộng, tạo thêm dư địa hình thành các sản phẩm và tuyến trải nghiệm mới. Ngành Du lịch đang rà soát các khu, điểm có tiềm năng, khảo sát thực địa, nhất là tại các khu vực mới, trong đó có tài nguyên du lịch biển, để phục vụ xây dựng sản phẩm và cập nhật bản đồ du lịch Ninh Bình.

Bên cạnh các hình thức quảng bá truyền thống, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 8 tháng, hàng nghìn tin, bài, hình ảnh, audio về di sản và du lịch Ninh Bình được đăng tải trên các nền tảng số; hàng trăm video, bài viết trên mạng xã hội thu hút hàng chục triệu lượt tương tác. Cổng thông tin du lịch Ninh Bình đang được hoàn thiện theo hướng số hóa dữ liệu điểm đến, tích hợp bản đồ số và các tiện ích hỗ trợ du khách; 5 điểm tra cứu thông tin du lịch điện tử và 32 điểm wifi miễn phí tiếp tục được duy trì.

Với gần 19,8 triệu lượt khách và doanh thu đã vượt kế hoạch năm chỉ sau 8 tháng, du lịch Ninh Bình đang có nền tảng thuận lợi để tiếp tục bứt phá. Việc mở rộng không gian phát triển, làm mới sản phẩm, tăng cường xúc tiến đa thị trường và đẩy mạnh quảng bá số được kỳ vọng giúp địa phương duy trì sức hút, nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế điểm đến trong thời gian tới./.

Ninh Bình kỳ vọng “cú hích” du lịch từ kỳ nghỉ Lễ 2/9 Từ mùa hoa súng Tam Cốc đến các sản phẩm trải nghiệm mới, Ninh Bình đang làm mới các điểm đến, tăng chất lượng dịch vụ và chuẩn bị phương án đón lượng khách lớn dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.