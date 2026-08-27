Đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam “Vui Tết Độc lập”

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, trải nghiệm dân gian và giao lưu nghệ thuật sẽ tạo nên không gian ngày hội đặc sắc, hấp dẫn du khách trong tháng 9 và đặc biệt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Từ ngày 29/8 đến 30/9, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi chương trình với chủ đề “Vui Tết độc lập” chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Chương trình “Vui Tết độc lập” là hoạt động được tổ chức thường niên tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Năm nay, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, thành phố Đà Nẵng cùng hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống, sinh hoạt thường xuyên tại làng triển khai chương trình.

Các hoạt động giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của các cộng đồng vừa góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống các dân tộc vừa tạo không gian trải nghiệm cho nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế dịp nghỉ lễ cũng như mùa du lịch cao điểm năm 2026.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến 2/9, tại không gian Chợ vùng cao phía bắc (Khu các làng dân tộc 1) sẽ tái hiện không gian chợ phiên vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề “Cao nguyên mở hội”. Khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô… do đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao của Cao Bằng, dân tộc Thái của Sơn La và các nhóm đồng bào tại chỗ đảm nhận.

Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn, sản vật mang đặc trưng vùng cao mà còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động văn hóa truyền thống. Múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - được trình diễn vào 8h30 và 14h30 hằng ngày. Chương trình dân ca dân vũ “Vui Tết độc lập” diễn ra từ 9h00 đến 10h30 và từ 15h00 đến 16h30, cùng với các màn trình diễn khèn Mông, góp phần tạo không khí rộn ràng tại không gian chợ phiên.

Lễ cúng mừng cơm mới là dịp để người Thái trở về sum họp cùng gia đình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đặc biệt, trong dịp này, ba nghi lễ truyền thống đặc sắc sẽ được tái hiện. Lễ cầu mùa dân tộc Nùng (Cao Bằng) diễn ra lúc 9h ngày 30/8 tại Làng Nùng; trích đoạn Lễ rước dâu dân tộc Dao (Cao Bằng) diễn ra lúc 9h ngày 1/9 tại Làng Dao; Lễ mừng cơm mới dân tộc Thái (Sơn La) diễn ra lúc 9h ngày 2/9 tại Làng Thái.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, chương trình sôi động với các nội dung theo từng thời điểm trong tháng.

Từ ngày 19 đến 20/9, Làng dân tộc Giẻ Triêng tại Khu làng 2 đón khoảng 30 đồng bào Giẻ Triêng từ Đà Nẵng tham gia hoạt động chuyên đề “Buôn làng rực rỡ”. Điểm nhấn của chương trình là Lễ cúng lúa trăm diễn ra lúc 9h ngày 20/9, cùng chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” với các tiết mục dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống kết hợp với các nhóm Tây Nguyên đang sinh sống tại Làng. Du khách sẽ được dạy đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, trải nghiệm ẩm thực và các trò chơi dân gian.

Các hoạt động cuối tuần trong tháng 9 tiếp tục được tổ chức phong phú. Chương trình dân ca dân vũ “Cao nguyên vui Tết độc lập” diễn ra ngày 1 đến 2/9 và ngày 5 đến 6/9 tại làng dân tộc Ba Na, Raglai; “Tiếng gọi mùa yêu” diễn ra ngày 12 đến 13/9 tại Làng Mường; “Lễ cầu an các dân tộc Tây Nguyên” diễn ra ngày 27/9 tại làng Ba Na. Bên cạnh đó, chương trình giao lưu “Sức sống đại ngàn” được tổ chức tại Vườn tượng Tây Nguyên trong hai ngày 26 và 27/9.

Tiết mục văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Không chỉ tập trung vào các sự kiện theo từng thời điểm, hoạt động văn hóa tại Làng được duy trì hằng ngày. Từ 8h đến 17h, hơn 100 đồng bào tại 16 làng dân tộc như Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer… tiếp tục giới thiệu văn hóa truyền thống, trình diễn nhạc cụ, tổ chức trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp, đồng thời giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực dân tộc.

Cùng với đó, Làng tiếp tục tổ chức các chương trình theo gói “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên” vào dịp đầu năm học mới. Chương trình trải nghiệm 2 ngày 1 đêm giúp du khách tìm hiểu sâu hơn các không gian văn hóa từ các làng dân tộc đến khu Hồ trên núi, Làng chài, Nghi lễ thờ Tổ, Trại sáng tác.

Chương trình tháng 9 với chủ đề “Vui Tết độc lập” gắn với không gian chợ phiên vùng cao góp phần quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, tạo điểm đến hấp dẫn cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế./.

Nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí chào mừng Ngày Quốc khánh Chương trình chiếu phim được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.