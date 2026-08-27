Nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí chào mừng Ngày Quốc khánh

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026, từ ngày 27-30/8, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) tổ chức đợt chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả, giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam giàu giá trị lịch sử, văn hóa.

Đợt phim quy tụ các tác phẩm điện ảnh thuộc ba thể loại phim tài liệu, phim truyện và phim hoạt hình, qua đó tái hiện những dấu mốc lịch sử, khắc họa vẻ đẹp quê hương, đất nước và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Một trong những tác phẩm đáng chú ý được trình chiếu trong đợt phim lần này là bộ phim tài liệu “Người viết Quốc ca,” do đạo diễn Đặng Linh thực hiện, Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất, thời lượng 115 phút.

Bộ phim khắc họa cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sỹ Văn Cao-một trong những nghệ sỹ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, tác giả của nhiều ca khúc có sức sống lâu bền trong lòng công chúng. Trong đó, “Tiến quân ca”- tác phẩm nổi tiếng của Văn Cao-đã được lựa chọn làm Quốc ca của Việt Nam, trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn với lịch sử dân tộc và những thời khắc trọng đại của đất nước.

Bộ phim không chỉ đưa khán giả trở về những dấu mốc lịch sử gắn với sự ra đời của bản Quốc ca, mà còn khai thác chiều sâu tâm hồn, cảm hứng sáng tác cùng những đóng góp vô giá của nhạc sỹ Văn Cao đối với nền âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam. Từ câu chuyện về một người nghệ sỹ, bộ phim mở ra những suy ngẫm về sức sống của nghệ thuật và khả năng kết nối giữa âm nhạc với lịch sử, ký ức dân tộc.

Trong đợt phim lần này, khán giả còn được thưởng thức các phim tài liệu “Tiếng chiêng xa,” “Trường Lưu một miền di sản;” phim truyện “Ký ức Nam Xuân” và loạt phim hoạt hình “Người bạn đồng hành,” “Cây cầu của chúng ta,” “Ảo ảnh,” “Sắc màu của núi,” “Cuộc hồi hương kỳ diệu.”

Mỗi tác phẩm khai thác một câu chuyện và góc nhìn riêng, nhưng cùng hướng tới việc khơi gợi ký ức lịch sử, giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Đợt phim diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Đống Đa, Hà Nội. Vé được phát miễn phí tại quầy vé của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Mỗi khán giả được nhận tối đa 4 vé cho toàn đợt phim.

* Từ ngày 26-28/8, tại Rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các phim được trình chiếu trong đợt phim này gồm: Phim truyện “Đường về quê mẹ” của đạo diễn Bùi Đình Hạc; phim truyện “Danh sách mật” của đạo diễn Vũ Phạm Từ và phim truyện “Chom và Sa” của đạo diễn Phạm Kỳ Nam.

Theo Viện Phim Việt Nam, chương trình chiếu phim được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

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