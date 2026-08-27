Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam-Lào năm 2026

Ngày 27/8, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị giữa kỳ Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào về triển khai Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Santiphab Phomvihane đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào Trần Quốc Phương, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan của hai nước.

Tại Hội nghị, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình triển khai Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2026 trong 8 tháng qua, trao đổi kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các nội dung trọng tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian còn lại của năm 2026.

Việc thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026 cơ bản đạt mục tiêu đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào Ngô Văn Tuấn (bên phải) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Hai bên duy trì trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, hai bên phối hợp triển khai các nghị định thư, thỏa thuận hợp tác đã ký, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hợp tác kinh tế, đầu tư có chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng của năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 300 dự án, tổng vốn đăng ký 7,04 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,3 tỷ USD. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và kết nối hạ tầng, trong đó có các dự án, tuyến kết nối quan trọng giữa hai nước.

Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được ưu tiên. Năm 2026, Chính phủ Việt Nam cấp 1.300 suất học bổng cho Lào tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam. Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam đang được hai bên tích cực phối hợp triển khai.

Hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức của hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, thực chất và hiệu quả. Chính phủ Việt Nam dành 1.120 tỷ đồng kinh phí viện trợ cho Chính phủ Lào trong năm 2026, nằm trong tổng số 10.000 tỷ đồng của giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các chương trình, dự án và đào tạo cán bộ, học sinh Lào. Hiện có 07 dự án đang triển khai; về cơ bản các dự án đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Trong những tháng cuối năm 2026, hai bên thống nhất tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026, tập trung vào các nội dung chính như tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, đưa quan hệ chính trị Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, giữ vai trò định hướng tổng thể quan hệ hai nước; tập trung triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung và Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế, tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Lào và kết nối với nền kinh tế Campuchia; đẩy mạnh hợp tác về thể chế, tài chính, giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, du lịch; thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực Lào có nhu cầu và thế mạnh; tăng cường đối thoại, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thương mại và hợp tác năng lượng.

Hai bên tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng các chương trình, dự án, nghiên cứu kết hợp nguồn vốn viện trợ với nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện những dự án lớn, trọng điểm, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Kết luận Hội nghị, hai Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam thống nhất tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã thống nhất, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung, dự án trọng điểm còn chậm tiến độ.

Hai bên tin tưởng rằng việc triển khai hiệu quả các kết quả của Hội nghị sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tạo nền tảng để hai nước phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong năm 2027 - năm kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào./.

Tình hữu nghị Việt Nam - Lào ấm áp tại Khon Kaen nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 Ngày 25/8, tại thành phố Khon Kaen, Thái Lan, ông Khamphay Phanthongdy, Tân Tổng Lãnh sự Lào đã đến thăm và dâng hương tại Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

​

​