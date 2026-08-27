Trao giải cho các Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026

Chiều 27/8, tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bế mạc, trao giải Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự và trao giải cho các thí sinh.

Hội thi là hoạt động chuyên môn quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng; góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 quy tụ 32 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 19 tỉnh ủy, thành ủy và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương gồm: Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là những thí sinh xuất sắc vượt qua 50.861 báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước tham gia Hội thi từ cấp cơ sở đến toàn quốc.

Bà Đỗ Phương Thảo, Vụ trưởng Vụ Thông tin-Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tại vòng Chung khảo toàn quốc, các thí sinh lựa chọn những chuyên đề bám sát nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc...

Các bài thi đều có sự liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống, qua đó góp phần làm rõ ý nghĩa, tính thiết thực của các nghị quyết đối với đời sống xã hội.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu; hình thức thể hiện có nhiều đổi mới nhưng vẫn bảo đảm tính cốt lõi, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội thi không chỉ ghi nhận, tôn vinh những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc mà còn tạo diễn đàn để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền miệng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải đặc biệt cho đồng chí Trịnh Xuân Việt, đến từ Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Qua Hội thi, nhiều cách làm hay, sáng tạo, phương pháp tuyên truyền hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng; góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, gần dân, hiểu dân, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển quê hương, đất nước.

Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt cho đồng chí Trịnh Xuân Việt đến từ Đảng bộ Quân đội; 10 giải Nhất, 10 giải Nhì và 11 giải Ba cho các thí sinh. Cũng nhân dịp này Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi.

Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/8./.

Bế mạc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng cơ sở trong giữ gìn an ninh, trật tự, bình yên cuộc sống.