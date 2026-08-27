Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cơ sở pháp lý triển khai Luật Phát triển đô thị

Ngày 27/8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 206-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), quyết định những vấn đề cấp bách về công tác quản lý, điều hành, huy động nguồn lực và định hướng phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Kỳ họp đã thông qua 42 Nghị quyết gồm 8 Nghị quyết trong lĩnh vực Văn hóa xã hội; 22 Nghị quyết về kinh tế-ngân sách; 6 Nghị quyết về pháp chế và 6 nghị quyết trong lĩnh vực đô thị.

Nội dung các Nghị quyết được thông qua chia làm 4 nhóm. Cụ thể nhóm nội dung về hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và sắp xếp tổ chức chính quyền, trong đó, một nội dung rất quan trọng là Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét ban hành nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị; bãi bỏ, rà soát các Nghị quyết được ban hành trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm bảo đảm hệ thống chính sách trên địa bàn Thành phố được thống nhất, tránh chồng chéo, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Nhóm nội dung thứ hai là về huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, trong đó có các Nghị quyết về tài chính-ngân sách như xử lý kết dư ngân sách Thành phố năm 2025; thành lập Quỹ Phát triển đất Thành phố trên cơ sở hợp nhất các quỹ phát triển đất của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu; các nội dung liên quan đến quỹ đất thanh toán các dự án BT và các cơ chế tài chính khác.

Những Nghị quyết này sẽ có tác động trực tiếp đến khả năng huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong bối cảnh Thành phố cần mở rộng không gian phát triển, phát triển hạ tầng đồng bộ và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nhóm nội dung thứ ba về đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển như quyết định chủ trương xây dựng đường Trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài; chỉnh trang khu vực rạch Ông Lớn; cải tạo rạch Thủ Đức; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú; xây dựng đường Trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài.

Các Nghị quyết sẽ góp phần thúc đẩy giải quyết các vấn đề giao thông, môi trường, chỉnh trang đô thị, tăng cường kết nối không gian đô thị, mở rộng động lực phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết nhóm nội dung về phát triển con người, nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thành phố, trong đó, có các nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu ngành y tế; chế độ đối với cộng tác viên dân số; chính sách văn hóa, nghệ thuật; phát triển thanh niên; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ hoạt động sáng kiến, khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây là những chính sách hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Nhấn mạnh đến nội dung quan trọng của Kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố cho biết nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị ở Thành phố sẽ tạo nền tảng, tạo cơ sở để thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố trong thời gian tới.

Luật Phát triển đô thị giúp hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý và phát triển đô thị và là đòn bẩy thể chế có tính chiến lược, lâu dài, góp phần khơi thông các điểm nghẽn, huy động và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học-công nghệ; mở ra không gian và động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân chúc mừng ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố quán triệt tinh thần chủ động đi trước một bước về thể chế; không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ về thể chế làm chậm cơ hội phát triển; đồng thời không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng chính sách, tính đồng bộ và tính khả thi.

Hội đồng Nhân dân Thành phố phải thực sự phát huy vai trò là cơ quan quyết định chính sách của Thành phố; chủ động đồng hành ngay từ quá trình xây dựng chính sách, thẩm tra kỹ lưỡng, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, có tính đột phá, bảo đảm mỗi nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi, huy động được nguồn lực và tạo ra động lực phát triển.

Tinh thần chung là Hội đồng Nhân dân quyết định đúng và trúng; Ủy ban Nhân dân tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của Thành phố.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thành phố Hồ Chí Minh về đích sớm trong thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Kết quả thu hút hơn 5,14 tỷ USD vốn đầu tư trong gần 8 tháng năm 2026, vượt 21,05% kế hoạch cả năm, cho thấy sức hút đáng kể của các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

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