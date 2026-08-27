Niềm tin, minh bạch và năng lực doanh nghiệp là chìa khóa cho tăng trưởng

Trong bối cảnh Việt Nam đang tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ của đầu tư và sản xuất để hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn và khả năng chống chịu tốt hơn, các doanh nghiệp sẽ ngày càng phải cạnh tranh không chỉ về chi phí và năng lực sản xuất, mà còn về tính minh bạch, uy tín và khả năng đưa ra những quyết định vững vàng trước một môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Đây là một trong những thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh tại CRIF Forum Vietnam 2026, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy,” ngày 27/8. Sự kiện đánh dấu bước mở rộng mới nhất trong hoạt động đối thoại khu vực của CRIF trên toàn châu Á.

Chuỗi sự kiện CRIF Forum nhằm quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức và chuyên gia trong ngành tài chính tại sáu thị trường châu Á, gồm Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Việt Nam, Nhật Bản và Singapore, cùng chia sẻ góc nhìn về kinh tế, công nghệ, rủi ro và vai trò của dữ liệu đáng tin cậy trong thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ quá trình ra quyết định tự tin hơn.

Thu hút đầu tư để củng cố nội lực

Tại diễn đàn, các chuyên gia chỉ ra tăng trưởng của Việt Nam trong nhiều năm qua được xây dựng trên nền tảng thế mạnh sản xuất, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, trọng tâm sẽ ngày càng chuyển dịch sang nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, củng cố năng lực doanh nghiệp và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Tú, Tổng Giám đốc Công ty CRIF D&B Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đã tạo dựng một hành trình tăng trưởng đầy ấn tượng và những cơ hội phía trước vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, khi nền kinh tế ngày càng phát triển và trở nên phức tạp hơn, chất lượng của các quyết định sẽ ngày càng phụ thuộc vào chất lượng của thông tin làm nền tảng cho những quyết định đó. Dữ liệu đáng tin cậy giúp doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và nhà đầu tư đánh giá rủi ro, nhận diện cơ hội với sự tự tin cao hơn. Niềm tin đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu của nền tảng kinh tế, giúp dòng vốn lưu chuyển, doanh nghiệp thực hiện giao dịch và các doanh nghiệp tự tin tham gia vào thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Từ góc độ quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính khẳng định trong nền kinh tế số, dữ liệu tin cậy đang trở thành một thước đo quan trọng về mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và khẳng định Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể luôn khuyến khích và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu doanh nghiệp minh bạch, tin cậy và bền vững.

Một thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh tại diễn đàn là giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam không thể chỉ được đánh giá qua dòng vốn đầu tư và sản lượng sản xuất. Để tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng suất, năng lực số, tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, đồng thời có khả năng chứng minh uy tín và năng lực của mình với ngân hàng, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tác quốc tế.

Để tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng suất, năng lực số, tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Dữ liệu đáng tin cậy, bệ phóng cho tương lai

Theo các chuyên gia, thông tin doanh nghiệp đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi này. Khả năng minh bạch và tiếp cận sâu hơn với thông tin về doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp và các mối quan hệ thương mại sẽ giúp các tổ chức tài chính tự tin hơn trong phân bổ nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn những đối tác uy tín, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định năng lực và vị thế trước thị trường rộng lớn hơn.

Điều này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Khi các yêu cầu trong thương mại quốc tế không ngừng thay đổi, doanh nghiệp cần nâng cao khả năng kiểm soát và minh bạch thông tin về nhà cung cấp, đối tác, nguồn gốc hàng hóa cũng như các rủi ro xuyên suốt chuỗi giá trị. Theo đó, minh bạch không còn đơn thuần là yêu cầu trong vận hành hay tuân thủ, mà ngày càng trở thành yếu tố gắn chặt với khả năng tiếp cận thị trường, nguồn vốn, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, công nghệ đang mở ra một khía cạnh mới trong quá trình chuyển đổi này. Khi các tổ chức ngày càng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động và quá trình ra quyết định, độ tin cậy của dữ liệu nền tảng càng trở nên quan trọng. Quyết định nhanh hơn không đồng nghĩa với quyết định tốt hơn nếu dữ liệu đầu vào cho các hệ thống AI không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc chưa được quản trị hiệu quả. Vì vậy, dữ liệu chất lượng cao, cơ chế quản trị phù hợp, tính minh bạch và sự giám sát của con người là những yếu tố thiết yếu để đảm bảo việc ứng dụng AI một cách có trách nhiệm.

Xuyên suốt diễn đàn, thông điệp chung được nhấn mạnh giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam sẽ không chỉ phụ thuộc vào khả năng thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, mà còn đòi hỏi năng lực xây dựng các doanh nghiệp vững mạnh hơn, hệ sinh thái kinh doanh minh bạch hơn và một môi trường nơi thông tin có thể được tin cậy, qua đó giúp các quyết định được đưa ra với sự tự tin cao hơn./.

Các hoạt động ký kết hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)

CRIF D&B Vietnam LLC (CRIF Vietnam) là thành viên của CRIF, tập đoàn toàn cầu chuyên về hệ thống thông tin tín dụng và doanh nghiệp, phân tích dữ liệu, dịch vụ thuê ngoài và xử lý dữ liệu, cùng các giải pháp ngân hàng số và ngân hàng mở tiên tiến phục vụ phát triển kinh doanh. CRIF được thành lập tại Bologna (Italy) vào năm 1988, hiện hoạt động tại 37 quốc gia trên bốn châu lục với hơn 6.600 nhân sự, cung cấp thông tin cho hơn 10.500 ngân hàng và tổ chức tài chính, 450 công ty bảo hiểm, 90.000 doanh nghiệp và một triệu người tiêu dùng.

Loạt chính sách kinh tế mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9 Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới nổi bật liên quan đến lĩnh vực kinh tế như tài sản mã hóa, ngoại thương, tiền lương, thuế, Sở giao dịch hàng hóa và quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực.

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