VN-Index tăng hơn 10 điểm nhưng thanh khoản giảm mạnh

Thị trường chứng khoán trở lại trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” trong phiên 27/8 khi VN-Index tăng hơn 10 điểm nhờ lực kéo chính từ cổ phiếu VIC và một số mã vốn hóa lớn, trong khi thị trường nghiêng về bên bán và thanh khoản giảm mạnh.

Sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, áp lực bán gia tăng cùng tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến đà tăng của thị trường bị thu hẹp. VN-Index có thời điểm tiến gần vùng 1.840 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt và giao dịch “lình xình” quanh tham chiếu trong nửa cuối phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục rung lắc trong bối cảnh tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, về cuối phiên, sự hồi phục của cổ phiếu VIC cùng một số cổ phiếu ngân hàng giúp chỉ số nới rộng đà tăng và đóng cửa trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng.”

Chốt phiên giao dịch 27/8, VN-Index tăng 10,24 điểm lên 1.831,56 điểm. Toàn sàn HOSE có 117 mã tăng và 187 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 604,7 triệu đơn vị, giá trị 15.873 tỷ đồng, giảm lần lượt 17,3% về khối lượng và 20,2% về giá trị so với phiên trước; trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 127,4 triệu đơn vị, giá trị 2.305,6 tỷ đồng.

Nhóm VN30 tăng hơn 9 điểm với 16 mã tăng và 12 mã giảm. VPL tăng mạnh nhất 3,1%, tiếp đến là VIC tăng 2,6% và VPB tăng 2,4%. Riêng VIC và VPB đóng góp lần lượt 9,9 điểm và 1,1 điểm cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, TCX giảm 2,3%, xuống mức thấp nhất trong phiên; các cổ phiếu còn lại trong nhóm vốn hóa lớn chủ yếu biến động trên dưới 1%.

Xét theo nhóm ngành, sự hồi phục của các cổ phiếu họ Vingroup giúp bất động sản trở thành một trong những nhóm tăng tốt nhất thị trường, trong khi phần còn lại chủ yếu rung lắc và phân hóa.

Nhóm ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ với diễn biến phân hóa. TCB và VPB là tâm điểm khi vừa tăng giá vừa có thanh khoản cao, lần lượt đạt 32,6 triệu đơn vị và gần 30 triệu đơn vị. MSB tăng 2,3%, HDB tăng 0,2%, cùng có thanh khoản trên 10 triệu đơn vị. VIB, ACB và TPB tăng hơn 1%, BID và CTG tăng nhẹ, trong khi SHB, STB, VCB và OCB giảm.

Ở chiều giảm, nhóm thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng nhóm thương mại hàng thiết yếu giảm mạnh nhất, lần lượt 3,5% và 2,4%. Nhóm năng lượng giảm 1,38%; trong đó, PLX giảm 2,7% và có thanh khoản gần 7 triệu đơn vị; BSR giảm 1,3%, khớp gần 6,3 triệu đơn vị.



Nhóm chứng khoán tiếp tục phân hóa và điều chỉnh nhẹ. VPX tăng 2,4%, trong khi CTS giảm 1,5%. VIX có thanh khoản sôi động nhất nhóm với 36,7 triệu đơn vị, nhưng giá giảm 0,7%.

Trên sàn HNX, thị trường liên tục đổi sắc trong phiên nhưng hồi phục tích cực về cuối phiên. HNX-Index tăng 0,68 điểm, tương đương 0,24%, lên 282,64 điểm, với 59 mã tăng và 54 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32,75 triệu đơn vị, giá trị 531 tỷ đồng, giảm lần lượt 31,2% và 35,45% so với phiên trước.

Trên UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,27 điểm lên 127,16 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 13,3 triệu đơn vị, giá trị 277 tỷ đồng.



MSR là điểm sáng trên UPCOM khi tăng 4,1% lên 45.300 đồng/cổ. AAS và HNG lần lượt tăng tương ứng 2,7% và 1,5%.

Cổ phiếu F88 cũng có phiên giao dịch đáng chú ý khi tăng 8,5% lên 65.800 đồng/cổ phiếu, thanh khoản gần 500.000 đơn vị. Diễn biến này diễn ra sau thông tin lợi nhuận trước thuế lũy kế 8 tháng ước đạt 1.077 tỷ đồng, gần hoàn thành mục tiêu 1.133 tỷ đồng của cả năm.

Một điểm tích cực khác là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng khoảng 230 tỷ đồng, trong đó mua ròng 210 tỷ đồng trên HoSE và 33 tỷ đồng trên UPCOM.

Tại HOSE, TCB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 444 tỷ đồng, tiếp đến là HPG khoảng 117 tỷ đồng, VPB 102 tỷ đồng, PNJ 55 tỷ đồng và MSB gần 33 tỷ đồng. Ở chiều bán, VIX bị bán ròng mạnh nhất khoảng 68 tỷ đồng, tiếp đến là POW 49 tỷ đồng, SSI 43 tỷ đồng, TCX 43 tỷ đồng và VCB gần 36 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS khoảng 3 tỷ đồng và VTZ khoảng 1 tỷ đồng. Ở chiều bán, PVS và CEO cùng bị bán ròng khoảng 5 tỷ đồng, HUT 4 tỷ đồng.

Trên UPCOM, TIN được mua ròng mạnh nhất với khoảng 35 tỷ đồng, tiếp đến là ACV 3 tỷ đồng và MSR 2 tỷ đồng. QNS dẫn đầu chiều bán ròng với khoảng 3 tỷ đồng.

Phiên 27/8 cho thấy đà tăng của VN-Index vẫn được duy trì, nhưng sự phân hóa ngày càng rõ khi chỉ số chủ yếu được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản suy giảm và thị trường nghiêng về bên bán cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trước kỳ nghỉ lễ, dù các tín hiệu kỹ thuật vẫn duy trì triển vọng tích cực trong ngắn hạn./.

VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch 25/8, VN-Index tăng 2,63 điểm lên 1.791,41 điểm; thanh khoản trên HOSE cải thiện trong phiên chiều, với tổng giá trị giao dịch hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 10% so với phiên trước.

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