Việt Nam-Lào mở rộng không gian hợp tác trong chuyển đổi số, bán dẫn và AI

Ngày 27/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương cùng Đoàn công tác phía Lào do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, ông Santiphat Phomviharn dẫn đầu, đã có buổi làm việc tìm hiểu về chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, hai bên mở thêm những hướng hợp tác mới trong phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.

Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 và Cuộc họp lần thứ 19 Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào diễn ra tại Đà Nẵng, từ ngày 26-28/8.

Mô hình chính quyền số

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Khu Công viên phần mềm số 2, tìm hiểu về quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và những định hướng về phát triển ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Santiphat Phomviharn đánh giá Đà Nẵng là một thành phố phát triển, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn trên nhiều lĩnh vực khác. Ông mong muốn tìm hiểu về quy trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ của Đà Nẵng, như quá trình hình thành trung tâm về vi mạch bán dẫn và AI, từ khi bắt đầu khởi thảo ý tưởng đến khi phát triển thành trung tâm như hiện nay. Đặc biệt là kết quả nghiên cứu và các sản phẩm công nghệ của trung tâm được đưa vào sử dụng như thế nào, có đáp ứng được nhu cầu của thị trường hay không.

Theo đó, ông Trương Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số và công nghệ chiến lược thành phố Đà Nẵng, đã chia sẻ về quá trình xây dựng chính quyền số của thành phố đã được khởi thảo từ năm 2006 và đến năm 2008 trung tâm được hình thành. Tuy nhiên, quá trình từ bước khởi thảo ban đầu đến trung tâm hiện nay là một chặng đường dài, có sự kế thừa giữa các giai đoạn. Mặt khác, Đà Nẵng cũng có lợi thế chuyển đổi số từ sớm nên quá trình phát triển được xây dựng trên nền tảng đã được tích lũy qua các năm. Theo đó, các chức năng giữa các đơn vị trong thành phố được phân định rõ.

Một nguyên tắc quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Đà Nẵng là “một nền tảng, đa đối tác,” các đối tác tham gia triển khai có thể kế thừa hệ thống nền tảng qua các thế hệ, trên cơ sở khung kiến trúc đã được xây dựng từ sớm. Theo đại diện thành phố, cách tiếp cận này giúp hạn chế sự trùng lặp, bảo đảm tính kế thừa của hệ thống và tạo điều kiện để nhiều đối tác cùng tham gia phát triển.

Về hạ tầng, các đơn vị vận hành trực thuộc trung tâm thực hiện quản lý, vận hành hạ tầng và tài sản phục vụ hành chính công của thành phố đồng thời là đầu mối kết nối, đào tạo nhân lực phục vụ vận hành.

Đoàn công tác làm việc tại Khu Công viên phần mềm số 2. (Ảnh: BTC)

Thúc đẩy hợp tác với các địa phương

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết hàng năm, thành phố triển khai nhiều chương trình hợp tác, giao lưu với các địa phương của Lào, đồng thời có những hoạt động hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội. Đà Nẵng đặc biệt coi trọng và thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Trong đó, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực thành phố đang đặc biệt chú trọng. Đà Nẵng mong muốn thúc đẩy các chương trình đào tạo kỹ sư vi mạch, AI theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng định hướng khuyến khích các doanh nghiệp Lào đầu tư vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI, xây dựng các chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ sâu, kết nối quỹ đầu tư, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu. Theo mục tiêu đặt ra, Đà Nẵng hướng tới thu hút 10-15 doanh nghiệp Lào với tổng vốn đầu tư khoảng 300-500 triệu USD đến năm 2030. Đà Nẵng cũng tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề và xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai bên.

Bộ Tài chính đóng vai trò kết nối những nội dung hợp tác ở cấp Chính phủ với các mô hình, sáng kiến và nhu cầu thực tế tại địa phương. (Ảnh: BTC)

Với vai trò là cơ quan đầu mối phía Việt Nam trong chương trình hợp tác và là cầu nối giữa các cơ quan Trung ương, địa phương và đối tác Lào, Bộ Tài chính có điều kiện kết nối những nội dung hợp tác ở cấp Chính phủ với các mô hình, sáng kiến và nhu cầu thực tế tại địa phương. Sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cùng Đoàn công tác trong chương trình tại Đà Nẵng góp phần đưa các nội dung hợp tác Việt Nam-Lào đến gần hơn với những lĩnh vực phát triển mới, trong đó có công nghệ số, bán dẫn, AI và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là cách mở rộng không gian hợp tác từ những lĩnh vực truyền thống sang các ngành công nghệ có giá trị gia tăng cao, đồng thời tạo thêm kênh kết nối để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể./.

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