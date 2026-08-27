Việt Nam mong muốn Samsung đồng hành trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ

Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Tổng Giám đốc điều hành Samsung, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong tổng thể đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Theo đó, định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, theo hướng ưu tiên các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng lan tỏa, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam chuyển từ chủ yếu thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược, từ thu hút các dự án riêng lẻ sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và thành công của Samsung tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất đối với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Samsung; xem xét các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các dự án chiến lược, công nghệ cao của Samsung trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; đồng hành cùng Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, quyết tâm cao hơn và những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa lớn hơn; cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam; đồng thời đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất" trở thành "cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo" của Tập đoàn.

Ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị Samsung nâng cao chất lượng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất mà còn tăng cường đầu tư cho nghiên cứu-phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị phù hợp.

Việt Nam mong muốn đón nhận không chỉ vốn đầu tư, mà cả công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và những động lực phát triển mới.

Đồng thời, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam; chủ động tìm kiếm, lựa chọn và phát triển các nhà cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn của tập đoàn; tăng tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Samsung tại Việt Nam, tại Hàn Quốc và trên thị trường quốc tế.

Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và cá nhân Thủ tướng được bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ; cũng như chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã lần thứ hai liên tiếp vô địch ASEAN Hyundai Cup.

Đánh giá Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có rất nhiều điểm tương đồng, từ lịch sử, văn hóa cho đến tình cảm của người dân, ông Roh Tae Moon kỳ vọng mối quan hệ song phương sẽ ngày càng gần gũi và phát triển hơn nữa; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng kinh tế và đổi mới bền vững, tiến bước mạnh mẽ hơn nữa, phát triển phồn vinh.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh của Tập đoàn và hoạt động của Samsung tại Việt Nam, ông Roh Tae Moon cho biết vào cuối tháng Sáu vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4/2009.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt vào đầu tháng Tám vừa qua đang nhận được sự yêu thích lớn trên thị trường toàn cầu; vì vậy, Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm.

Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn; tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ USD.

Ông Roh Tae Moon khẳng định những thành tựu này không chỉ nhờ nỗ lực của Samsung, mà còn nhờ sự quan tâm bền bỉ, hỗ trợ tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương của Việt Nam.

Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử cho biết Samsung tích cực ủng hộ những định hướng mới quan trọng của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; nhấn mạnh Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao.

Theo đó, Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.

Để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, Tập đoàn đã và đang cùng Bộ Công Thương triển khai nhiều chương trình hợp tác đa dạng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ký bảng chứng nhận Samsung đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trung tâm R&D Samsung Hà Nội cũng đang mở rộng hơn nữa hợp tác với các trường đại học lớn của Việt Nam, đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho việc tăng cường năng lực công nghệ và đào tạo nhân tài.

Trong thời gian tới, Samsung sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân tài và tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của Samsung và thành công của Samsung cũng là thành công của Việt Nam, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách là đối tác đáng tin cậy nhất của Việt Nam./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử đang thăm, làm việc tại Việt Nam.