Tiềm năng hợp tác lớn giữa 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia với các địa phương Việt Nam

Tối 26/8, tại tỉnh Battambang, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội đồng tỉnh Battambang Uy Ri, Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey Oum Reatrey, Tỉnh trưởng tỉnh Pailin, các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan, lực lượng chức năng của Campuchia, các doanh nghiệp hai nước và cộng đồng người Việt.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang Trần Tuấn Anh đã điểm lại quá trình 81 năm thành lập, xây dựng và phát triển của đất nước, trong đó khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, đồng thời mong muốn cùng các nước xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết thêm trong hành trình đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia luôn có vị trí đặc biệt quan trọng và ngày nay, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Tiết mục saxophone "Hello Vietnam" do cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh Tây Bắc của Campuchia biểu diễn. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Ông Trần Tuấn Anh cho biết thêm ông thấy tiềm năng hợp tác rất lớn giữa 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia với các địa phương của Việt Nam.

Đây là khu vực có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo và kết nối kinh tế. Đồng thời, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, nông nghiệp thông minh và đổi mới sáng tạo đang mở ra những không gian hợp tác mới.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang mong muốn cùng chính quyền các tỉnh và các đối tác Campuchia biến những tiềm năng đó thành những chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa chính quyền-doanh nghiệp-trường đại học-viện nghiên cứu và người dân hai nước; thúc đẩy kết nối địa phương, thương mại và đầu tư; hợp tác nông nghiệp và khoa học-công nghệ; giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân.

Về phần mình, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Battambang Chhay Martinal chúc mừng Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là duy trì tăng trưởng kinh tế qua các năm.

Tổng Lãnh sự Việt Nam Trần Tuấn Anh gửi công hàm tới chính quyền các tỉnh vận động ủng hộ dự thảo Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì sự phát triển bền vững (2027-2036) tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu tiếp theo là phát triển ngành công nghiệp hiện đại và đạt mức tăng trưởng kinh tế cao vào năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời nâng cao uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Ông Chhay Martinal khẳng định tỉnh Battambang hết sức coi trọng mối quan hệ gắn bó mật thiết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời ghi nhận sự quyết tâm của các tỉnh và các tỉnh kết nghĩa của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác./.

Phó Thủ tướng Campuchia tin tưởng Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam ở Phnom Penh, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt các mục tiêu phát triển lớn.

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