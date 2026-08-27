Việt Nam-Campuchia tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia giai đoạn 2026-2030, Đoàn nhà báo Campuchia do ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng Thư ký Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23/8 đến ngày 28/8/2026.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn chủ yếu với một số cơ quan báo chí để trao đổi kinh nghiệm về mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí nhằm nâng cao năng lực chuyên môn; thúc đẩy hợp tác trong công tác thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tại Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN), sáng 24/8, Tổng Biên tập Ninh Hồng Nga và tập thể cán bộ, phóng viên Báo đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Tổng Biên tập Ninh Hồng Nga đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức cùng những kết quả nổi bật trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của Báo; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác báo chí, đặc biệt là cách duy trì và phát triển báo in trong bối cảnh báo chí hiện nay, công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí...

Báo Tin tức và Dân tộc là tờ báo chính luận, chủ lực của TTXVN; có nhiệm vụ phổ biến và định hướng, dẫn dắt thông tin; phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt; phục vụ hiệu quả sự điều hành của Đảng, Chính phủ và lợi ích, an ninh của quốc gia.

Báo hiện có 3 sản phẩm thông tin, gồm: báo in Tuần Tin tức, ấn phẩm báo ảnh Dân tộc và Miền núi, báo điện tử Tin tức. Trong đó, báo điện tử Tin tức có 4 chuyên trang, gồm: Chuyên trang báo ảnh Dân tộc và Miền núi (tiếng Việt); chuyên trang Báo Tin tức và Dân tộc điện tử phiên bản tiếng Khmer; chuyên trang Báo Tin tức và Dân tộc điện tử phiên bản tiếng Hoa; và chuyên trang Tin tức Media.

Ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng Thư ký Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, bày tỏ ấn tượng trước công tác chuyển đổi số cũng như phát triển của Báo Tin tức và Dân tộc.

Ông nhấn mạnh, đây là cơ hội tốt để Đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm "làm sống lại" tờ báo in tại Campuchia, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo phóng viên đa năng, đa nhiệm nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong thời đại số.

Cùng ngày, chiều 24/8, Đoàn nhà báo Vương quốc Campuchia tới thăm và làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Phó Tổng Giám đốc Lê Quyền đã tiếp Đoàn nhà báo Vương quốc Campuchia do ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng Thư ký Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Giám đốc Lê Quyền cho biết, VTV và các cơ quan báo chí, truyền hình Campuchia đã duy trì quan hệ hợp tác trong nhiều năm qua, với các hoạt động trao đổi chương trình, đào tạo nhân lực và tham gia các hoạt động báo chí, truyền hình trong khu vực.

Đặc biệt, tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, VTV đã hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật và thiết bị phục vụ công tác truyền hình. Đây là dấu mốc cho thấy sự phối hợp, hỗ trợ giữa hai bên không chỉ trong trao đổi nghiệp vụ mà còn trong những sự kiện truyền thông, thể thao có quy mô lớn.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đó, chuyến thăm và làm việc lần này được kỳ vọng mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong nội dung, đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực báo chí, truyền hình.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị của VTV và Đoàn nhà báo Campuchia đã trao đổi về những thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền hình dưới tác động của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nội dung được chia sẻ tập trung vào kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu trong hoạt động truyền hình; phát triển truyền hình số, truyền hình OTT; tổ chức sản xuất nội dung trên hệ sinh thái đa nền tảng và đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận thông tin của khán giả.

Phó Tổng Giám đốc Lê Quyền giới thiệu với Đoàn về những bước phát triển mới của VTV trong hoạt động thông tin đối ngoại, trong đó có Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh của Đài.

Hiện Vietnam Today đã được phân phối tại Campuchia trên hệ thống TV360 của Metfone, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khán giả Campuchia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Việc Vietnam Today hiện diện tại Campuchia cũng là một minh chứng cụ thể cho xu hướng mở rộng hợp tác và phân phối nội dung trên các nền tảng số, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ngày 26/8, Đoàn nhà báo Vương quốc Campuchia đã có buổi thăm và làm việc tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Đoàn đã được ngành chức năng thông tin về kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông trên địa bàn Quảng Ninh, đặc biệt là sau 1 năm Quảng Ninh cùng cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thị Thiện giới thiệu tới Đoàn nhà báo Campuchia một số nét chính nổi bật về Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh; giới thiệu khái quát với Đoàn về quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức và những kết quả nổi bật trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng Thư ký Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, mong muốn tiếp tục duy trì liên hệ với các đơn vị nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác về thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người hai nước Việt Nam - Campuchia; tăng cường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về mô hình chuyển đổi số báo chí.

Dịp này, Đoàn nhà báo Vương quốc Campuchia cũng đến thăm và làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và tham quan tại Hà Nội./.