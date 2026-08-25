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Campuchia cải thiện kết nối giao thông, tăng cường kết nối với Lào và Việt Nam

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Manet, sự kết nối tốt hơn tạo thuận lợi cho việc lưu thông người dân, nông sản, nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm giữa Campuchia và các nước láng giềng, đặc biệt là Lào và Việt Nam.

Huy Bình
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc khơi dậy tiềm năng kinh tế của vùng Đông Bắc Campuchia, thông qua việc thúc đẩy phát triển du lịch, nông nghiệp và công nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối với các nước láng giềng là Lào và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành các đoạn thuộc Quốc lộ 73, Tỉnh lộ 377 và Tỉnh lộ 377A tại thành phố Kratie ngày 25/8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết hệ thống đường sá và kết nối giao thông được cải thiện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải và logistics. Ba đoạn đường này có tổng chiều dài 98,405km và được đầu tư bằng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới.

Theo ông Hun Manet, sự kết nối tốt hơn sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu thông người dân, nông sản, nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm giữa Campuchia và các nước láng giềng, đặc biệt là Lào và Việt Nam.

Ông cho biết thêm cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị sản xuất tại địa phương nhờ giảm chi phí vận chuyển, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu và mở rộng kết nối thị trường cho các doanh nghiệp tại các tỉnh vùng Đông Bắc.

Ông cho hay nằm trong nỗ lực tăng cường cơ sở hạ tầng logistics, Campuchia cũng có kế hoạch xây dựng một cảng đa năng tại tỉnh Kratie. Cảng này được kỳ vọng sẽ trở thành một cửa ngõ quan trọng khác để vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ các hoạt động kinh tế tại vùng Đông Bắc.

Ông Hun Manet nhấn mạnh các chính sách ưu đãi đầu tư - bao gồm các biện pháp về thuế và hải quan, hỗ trợ tài chính, cũng như việc đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính - là những giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư mạnh mẽ hơn và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế khu vực.

Tính đến ngày 7/8, đã có tổng cộng 72 dự án đầu tư với trị giá khoảng 2,7 tỷ USD được đề xuất tại bốn tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia. Các dự án này dự kiến sẽ tạo ra hơn 80.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào-Campuchia #Hạ tầng giao thông #Tăng cường kết nối #Lưu thông #ASEAN-bt Campuchia
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