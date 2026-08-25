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Campuchia và Nga nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Nga tin tưởng quan hệ Nga-Campuchia tiếp tục phát triển, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa 2 nước trên các lĩnh vực tiềm năng lớn.

Huy Bình
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. (Ảnh: TASS)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. (Ảnh: TASS)

Campuchia và Nga nhất trí tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, giáo dục, năng lượng, du lịch, nông nghiệp, an ninh và quốc phòng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thỏa thuận này đạt được trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet và Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Andrey Rudenko tại Cung Hòa bình ở Phnom Penh vào chiều 24/8.

Tại cuộc gặp, ông Andrey Rudenko đánh giá cao mối quan hệ và sự hợp tác lâu dài giữa hai nước, đồng thời khẳng định Campuchia là đối tác lâu năm và tin cậy của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông đã điểm lại mối quan hệ song phương giữa Campuchia và Nga, bao gồm những đóng góp quan trọng của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga đối với công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia sau khi đất nước được giải phóng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của Campuchia và bày tỏ tin tưởng rằng Chính phủ Hoàng gia sẽ vượt qua các thách thức để tiếp tục cải thiện đời sống của người dân Campuchia.

Ông bày tỏ tin tưởng quan hệ Nga-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước trên các lĩnh vực có tiềm năng lớn.

Ông Andrey Rudenko đã thông tin với Thủ tướng Hun Manet về những kết quả tốt đẹp của cuộc tham vấn song phương lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao Campuchia và Nga. Theo ông, sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ và hợp tác song phương.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ sự trân trọng đối với Liên bang Nga và Liên Xô trước đây vì những đóng góp quan trọng vào công cuộc phục hồi và tái thiết kinh tế-xã hội của Campuchia, cũng như việc tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Campuchia.

Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả cuộc tham vấn song phương do Campuchia đăng cai tổ chức, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới.

Trước khi kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet và ông Andrey Rudenko đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm thương mại và đầu tư, giáo dục, năng lượng, giao lưu nhân dân, du lịch, nông nghiệp, cũng như an ninh và quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga-Campuchia #Quan hệ song phương #Châu Á-Thái Bình Dương Campuchia Nga
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