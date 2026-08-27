Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/8/2026 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Chí Cường.

Ông Trần Chí Cường sinh năm 1973; quê phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (cũ), thành phố Đà Nẵng; trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh du lịch-khách sạn, cử nhân tiếng Anh.

Ông Trần Chí Cường từng là Phó Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào tháng 7/2023.

Từ ngày 1/7/2026, ông Trần Chí Cường được điều động giữ chức Bí thư phường Hội An, nhiệm kỳ 2025-2030./.

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