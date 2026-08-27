Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định 1669/QĐ-TTg ngày 27/8/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27/8/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh.

Trước đó, ngày 25/8, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bầu bà Vũ Thị Mai Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, do đã được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.