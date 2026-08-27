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Các luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sau 17 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.

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Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 3 đến sáng 13/8/2026 và đợt 2 từ ngày 19 đến 24/8/2026).

Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội khóa XVI #Kỳ họp không thường lệ #Luật pháp Việt Nam #Phân cấp phân quyền #Chính sách pháp luật #QH-bt
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QUỐC HỘI KHÓA XVI

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