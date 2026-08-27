Hà Nội miễn phí tham quan di tích, danh thắng trong ngày Quốc khánh 2/9

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9, theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để chuẩn bị phục vụ người dân, du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ./.