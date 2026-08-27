Multimedia

Infographics

Hà Nội miễn phí tham quan di tích, danh thắng trong ngày Quốc khánh 2/9

Thủ đô Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9 để phục vụ người dân và du khách.

vna-potal-ha-noi-mien-phi-tham-quan-di-tich-danh-thang-trong-ngay-quoc-khanh-29.jpg

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9, theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để chuẩn bị phục vụ người dân, du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #Ngày Quốc khánh 2/9 #Tham quan miễn phí #Di tích lịch sử #Du lịch Hà Nội TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Quốc khánh 2/9

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khuyến cáo những việc cần làm sau bão

Khuyến cáo những việc cần làm sau bão

Mỗi hành động chủ động bảo đảm an toàn sức khỏe và tài sản sau bão sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống, sản xuất.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Dịp Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 5 ngày từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026.