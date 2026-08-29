Chợ Đồng Xuân bước vào không gian số, livestream hỗ trợ tiểu thương quảng bá sản phẩm

Chiều 28/8, tại Chợ Đồng Xuân, Uỷ ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị liên quan ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”, đưa các giải pháp số vào hỗ trợ hoạt động kinh doanh của tiểu thương, quản lý và phục vụ khách hàng, du khách. Đáng chú ý, các tiểu thương lần đầu trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm bán hàng qua livestream, mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số. Từ những quầy hàng truyền thống, Chợ Đồng Xuân đang từng bước mở rộng không gian kinh doanh, quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng qua nền tảng số./.