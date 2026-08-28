Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế 2026

Lần đầu tiên tại Điện Biên, khinh khí cầu sẽ được đưa vào trình diễn trong một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, mở thêm một trải nghiệm mới cho người dân và du khách khi đến vùng đất này.

Lần đầu tiên tại Điện Biên, khinh khí cầu sẽ được đưa vào trình diễn trong một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, mở thêm một trải nghiệm mới cho người dân và du khách khi đến với vùng đất lịch sử dịp Quốc khánh 2/9.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế năm 2026, diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9, cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên đến du khách trong nước và quốc tế.

Việc lần đầu tiên có hoạt động trình diễn khinh khí cầu cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch được tổ chức liên tục trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho mùa du lịch Điện Biên./.