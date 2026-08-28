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1 năm triển khai Nghị quyết số 71: Nhiều chính sách lớn đi vào cuộc sống

Chính sách với nhà giáo và người học được quan tâm hơn; nguồn lực cho giáo dục tiếp tục được tăng cường; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn chặt hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

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Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống như: Chính sách miễn học phí được triển khai; việc chuẩn bị một bộ sách giáo khoa dùng chung được thúc đẩy; 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai xây dựng trong giai đoạn đầu, dự kiến bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113 nghìn học sinh.

Đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược có chuyển biến rõ với khoảng 1/3 sinh viên xác nhận nhập học năm 2026 vào ngành STEM. Có 90 chương trình tài năng kỹ sư, thạc sỹ STEM được triển khai tại 23 cơ sở giáo dục đại học.

Cùng với đó, chính sách đối với nhà giáo và người học được quan tâm hơn; nguồn lực cho giáo dục tiếp tục được tăng cường; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn chặt hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu nhân lực; chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có bước tiến nhanh.

Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là đối với trẻ em, học sinh ở vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế; đồng thời từng bước cải thiện chính sách, điều kiện làm việc, phát triển nghề nghiệp để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, tập trung tốt hơn cho chuyên môn…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#nghị quyết 71 #phát triển giáo dục
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NGHỊ QUYẾT 71 - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

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