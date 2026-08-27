Hà Nội: Kết nối các nguồn lực hỗ trợ phát triển giáo dục xã đảo Minh Châu

Chiều 27/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ phát triển giáo dục tại xã Minh Châu.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc huy động, kết nối các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ các cơ sở giáo dục ở xã Minh Châu, xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo giáo viên, các nhà trường và doanh nghiệp giáo dục, 5 đơn vị tham gia ký kết hỗ trợ giáo dục xã Minh Châu gồm Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dewey Cầu Giấy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Edmicro, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ Giáo dục Việt Nam và Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Các nội dung hỗ trợ của chương trình được tích hợp vào kế hoạch giáo dục của các nhà trường, tập trung vào 5 định hướng xuyên suốt: tiếng Anh; giáo dục thể chất; giáo dục nghệ thuật; giáo dục cảm xúc, kỹ năng sống và sức khỏe tinh thần; STEM, năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Điểm nhấn được phân hóa theo từng cấp học: cấp tiểu học ưu tiên giáo dục thể chất và tiếng Anh; cấp trung học cơ sở ưu tiên tiếng Anh, nghệ thuật và thể chất; cấp trung học phổ thông ưu tiên tiếng Anh, nâng cao chất lượng các môn học và các hoạt động chuyên môn phục vụ kỳ thi cuối cấp.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết các biên bản ghi nhớ sẽ không dừng ở nghi thức ký kết, mà từng nội dung hợp tác phải được cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, tiến độ, người phụ trách, nguồn lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá; bảo đảm đúng thẩm quyền, an toàn, thiết thực, không làm phát sinh khoản thu trái quy định và không tạo thêm áp lực cho học sinh, giáo viên.

Các nhà trường tại xã Minh Châu phải chịu trách nhiệm chủ động xác định nhu cầu, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ; bảo đảm chương trình giáo dục chính khóa, an toàn trường học, bảo vệ trẻ em, dữ liệu cá nhân, bản quyền học liệu và công khai tài chính.

Các đơn vị đồng hành tập trung chuyển giao phương pháp, bồi dưỡng đội ngũ, hình thành năng lực tự triển khai cho nhà trường, tránh hỗ trợ dàn trải hoặc hình thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và rà soát kết quả vào cuối mỗi học kỳ, cuối năm học; hiệu quả phối hợp được đánh giá chủ yếu bằng sự tiến bộ của học sinh, năng lực của đội ngũ, chất lượng quản trị và khả năng duy trì hoạt động của nhà trường.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu mới được thành lập từ ngày 30/7/2026 trên cơ sở tiếp nhận, tổ chức lại Trường Tiểu học Minh Châu và Trường Trung học cơ sở Minh Châu, tổ chức cấp trung học phổ thông.

Đại diện Trường Mầm non Minh Châu cùng đại diện Trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đây là trường phổ thông liên cấp công lập đầu tiên trên địa bàn xã Minh Châu, tạo điều kiện để học sinh địa phương được học tập liên tục từ tiểu học đến hết trung học phổ thông ngay tại địa bàn.

Trong giai đoạn đầu vận hành, nhà trường vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất và nền nếp chuyên môn, vừa cần được hỗ trợ về quản trị trường nhiều cấp học, phát triển đội ngũ, tiếng Anh, giáo dục toàn diện, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng, nhất là đối với cấp trung học phổ thông.

Đối với Trường Mầm non Minh Châu, trọng tâm là nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường an toàn, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường cơ hội làm quen với tiếng Anh phù hợp độ tuổi./.

Hà Nội sắp xếp trường học - cuộc chuyển đổi về tư duy quản trị giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm sắp xếp các cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 30/8 để vận hành từ năm học 2026-2027 nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả nguồn lực.

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