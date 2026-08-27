Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% học phí đào tạo bác sỹ nội trú

Ngày 27/8, tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sỹ nội trú, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển y tế chuyên sâu, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố được xác định là trung tâm y tế lớn, hướng tới mục tiêu là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, hằng năm số lượng bác sỹ nội trú được tuyển sinh và đào tạo vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt là ở khối bệnh viện công lập và các chuyên ngành kỹ thuật cao.

Chương trình đào tạo bác sỹ nội trú kéo dài từ 3 năm với áp lực học tập và thực hành lâm sàng toàn thời gian rất lớn. Học phí tương đối cao cùng chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại đô thị lớn trong khi người học chưa có thu nhập ổn định cũng làm giảm sức hấp dẫn của loại hình đào tạo này.

Một số chuyên ngành thiết yếu như Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Lao, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Thần kinh, Tim mạch, Nhi khoa... đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong tuyển sinh.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển kết nối với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây đòi hỏi phải bổ sung nguồn lực bác sỹ nội trú đồng bộ từ cấp cơ bản đến cấp chuyên sâu để nâng cao chất lượng toàn hệ thống.

Mặt khác, xu hướng dịch chuyển nhân lực sang khu vực y tế tư nhân có thu nhập cao hơn cũng tạo áp lực đối với việc thu hút và giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực công.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sỹ nội trú xác định việc hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, gắn đào tạo với sử dụng lâu dài, qua đó góp phần bảo đảm nguồn nhân lực y tế nòng cốt cho Thành phố.

Việc đầu tư cho đào tạo bác sỹ nội trú không chỉ nhằm hỗ trợ bác sỹ trẻ trong quá trình học tập mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các kỹ thuật y học chuyên sâu.

Các đại biểu nhận định Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sỹ nội trú được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Đảng và quy định pháp luật về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo, thu hút nhân tài và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị xác định thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo bác sỹ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực của ngành Y tế Thành phố.

Cụ thể, bác sỹ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sỹ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập, được lựa chọn căn cứ vào chỉ tiêu của ngành Y tế Thành phố được hỗ trợ 100% học phí thực tế phát sinh theo hóa đơn của cơ sở đào tạo. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/người/năm học.

Đối với bác sỹ nội trú theo học các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút, ngoài hỗ trợ học phí còn được hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I do Chính phủ quy định.

Danh mục chuyên ngành khó thu hút được hưởng thêm hỗ trợ chi phí sinh hoạt gồm: Tâm thần; Giải phẫu bệnh; Lao và Bệnh phổi; Hồi sức cấp cứu; Gây mê hồi sức; Ngoại Thần kinh và Sọ não; Nội thần kinh; Ngoại Lồng ngực-Mạch máu; Tim mạch; Ngoại Nhi; Truyền nhiễm; Huyết học-Truyền máu; Phục hồi chức năng; Nhi khoa (phân ngành sâu) và Y học hạt nhân.

Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo được áp dụng đối với các bác sỹ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sỹ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập theo chỉ tiêu của ngành Y tế Thành phố; các cơ sở đào tạo y khoa công lập tiếp nhận, đào tạo; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế tham gia phối hợp thực hành, tiếp nhận và tuyển dụng bác sỹ sau tốt nghiệp cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn của chương trình đào tạo bác sỹ nội trú, nhất là tại những chuyên ngành đang khó tuyển sinh, thiếu nhân lực; qua đó thu hút, phát triển đội ngũ bác sỹ chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực của hệ thống y tế Thành phố./.

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