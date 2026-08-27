Tuyên Quang xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất trong trường học

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc thông tin trong năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo phải tập trung khắc phục hạn chế, bất cập và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý, chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục.

Với phương châm “Rõ mục tiêu, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ cơ chế kiểm tra, giám sát,” Tuyên Quang đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Vấn đề trước mắt là tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm hoàn thành theo lộ trình trước khi bắt đầu năm học mới; ổn định tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học sau sắp xếp.

Với các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới, 6 trường đã khởi công trong năm 2025 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm học này; 11 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại phải được triển khai và hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Sách giáo khoa, tài liệu học tập và thiết bị dạy học cần được cung ứng đầy đủ, kịp thời trước ngày 30/8 tới.

Tỉnh sẽ huy động và bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trường lớp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Đặc biệt, tỉnh tập trung giải quyết những điểm hạn chế về: số phòng học, nhà công vụ giáo viên, nhà ở, nhà ăn, công trình vệ sinh, nước sạch và thiết bị dạy học.

Một bữa cơm cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Xín Chải, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngành giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân xã, phường tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Các hoạt động liên kết giáo dục, dạy thêm, học thêm phải được kiểm soát chặt chẽ; các khoản thu được công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các bên liên quan rà soát, sắp xếp, bố trí nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường học theo vị trí việc làm, quy mô trường lớp và nhu cầu thực tế; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; giảm áp lực hành chính, cắt giảm hồ sơ, sổ sách không cần thiết; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản trị, năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ngoại ngữ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự và nhân phẩm của nhà giáo.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, củng cố phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Đẩy nhanh lộ trình dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng số, giáo dục thể chất, nghệ thuật, hướng nghiệp và các hoạt động gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Toàn tỉnh xây dựng văn hóa “trung thực, liêm chính, thực chất” trong trường học; khắc phục bệnh thành tích, không chạy theo tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong kiểm tra, thi cử, bảo đảm đánh giá đúng thực chất năng lực người học.

Công tác phòng, chống gian lận thi cử được tăng cường, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2027 và các kỳ thi, cuộc thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Giáo dục nghề nghiệp sớm hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; đẩy mạnh đào tạo nghề, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi số, tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, đào tạo, tuyển dụng và đào tạo lại nguồn nhân lực.

Tuyên Quang đã phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập. Theo đó, toàn tỉnh giảm từ 1.063 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 578 cơ sở, đạt tỷ lệ 45,6%. Trong đó, cấp trung học cơ sở giảm mạnh nhất với 70% số lượng trường (từ 240 trường xuống còn 72 trường); cấp tiểu học giảm 66,7% (từ 279 trường xuống còn 93 trường); cấp mầm non giảm 50,6% (từ 354 trường xuống còn 175 trường) và hệ giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp giảm 66,7% (từ 18 trung tâm xuống còn 6 trung tâm).

Đặc biệt, việc tích hợp nguồn lực được thể hiện qua sự phát triển mạnh mẽ của các trường liên cấp: trường tiểu học và trung học cơ sở tăng 158 trường (tương đương 62,9%), trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tăng 34 trường (tương đương 21,4%)./.

Tuyên Quang tăng tốc hoàn thiện trường nội trú quy mô 1.575 học sinh Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và hoàn thiện trang thiết bị để công trình hơn 251 tỷ đồng kịp đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học 2026-2027

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