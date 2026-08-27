Cao Bằng khởi công xây dựng Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật 110 tỷ đồng

Sáng 27/8, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật.

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật tại Cao Bằng mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, tạo môi trường học tập, chăm sóc, phục hồi chức năng phù hợp cho trẻ khuyết tật; đồng thời chia sẻ khó khăn với gia đình và cộng đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các điều kiện vận hành, chú trọng giáo dục chuyên biệt, can thiệp sớm, hướng tới xây dựng cơ sở trở thành đầu mối về giáo dục hòa nhập của tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần để trẻ em được đến trường và người yếu thế có thêm cơ hội vươn lên.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tặng quà cho giáo viên và học sinh Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật, thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên Cao Bằng. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định công trình không chỉ là thêm một cơ sở giáo dục mà còn hiện thực hóa mong muốn nhiều năm của tỉnh về một môi trường phù hợp hơn cho trẻ khuyết tật, nơi các em được học tập, chăm sóc, rèn luyện kỹ năng, phát triển theo khả năng và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn Bộ Công an, Quỹ Thiện tâm - Vingroup, các ngân hàng, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng tỉnh; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng.

Công trình được xây dựng tại Khu E, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, phường Thục Phán với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, các ngân hàng Agribank, BIDV, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Dự án gồm hai khối nhà 2 tầng gồm khối lớp học có diện tích khoảng 3.950m2 và khối nội trú có diện tích khoảng 3.550m2 với 46 phòng ở cho học sinh. Ngoài ra, công trình sẽ được đầu tư các phòng học, phòng trị liệu, phòng kỹ năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ học tập, chăm sóc, sinh hoạt.

Công trình dự kiến thi công từ tháng 9/2026, hoàn thành vào tháng 10/2027 và đưa vào sử dụng trong quý 4/2027.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và lãnh đạo tỉnh đã trao quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Ngay sau lễ khởi công, đoàn đại biểu tiến hành khảo sát thực tế khu vực triển khai dự án./.

Hỗ trợ toàn diện thúc đẩy người khuyết tật tham gia tích cực vào đời sống xã hội Việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.