Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

Ngày 27/8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1961, thường trú khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ) - đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam từ năm 1997, sau gần 30 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1997, Nguyễn Ngọc Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ cũ) bắt, tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong thời gian bị tạm giam, Minh bỏ trốn nhằm trốn tránh việc xử lý của pháp luật. Ngày 29/9/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ô Môn) ban hành Quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Minh về hành vi trốn khỏi nơi giam.

Sau nhiều năm, Minh thay đổi nơi cư trú, tìm cách che giấu tung tích. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Cần Thơ) vẫn kiên trì rà soát, xác minh thông tin, lần tìm dấu vết và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Qua đó, lực lượng Công an xác định Minh đang lẩn trốn tại ấp Hòn Me (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Trên cơ sở thông tin đã xác minh, ngày 25/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Cần Thơ) phối hợp với Công an xã Hòn Đất tổ chức bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh, kết thúc gần 30 năm đối tượng lẩn trốn.

Việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh sau thời gian dài lẩn trốn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và kiên trì của lực lượng Cảnh sát hình sự trong công tác truy bắt đối tượng truy nã; góp phần bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý theo qui định, không để đối tượng lợi dụng thời gian, địa bàn và thủ đoạn che giấu tung tích để trốn tránh trách nhiệm.

*Trước đó, ngày 24/8, Cơ quan thi hành án hình sự (Công an thành phố Cần Thơ) có quyết định truy nã đối với Phạm Thị Hà (sinh năm 1973, đăng ký thường trú xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ), là đối tượng trốn thi hành án phạt tù về tội “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc”. Hà bị kết án 2 năm 1 tháng tù.

Ngay sau khi nhận quyết định truy nã, Công an phường Cái Khế chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Cần Thơ triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình. Chỉ trong vài giờ, lực lượng Công an phát hiện Hà đang lẩn trốn tại phường Cái Khế.

Ngay trong chiều 24/8/2026, Công an phường Cái Khế phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bắt giữ Phạm Thị Hà.

Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở làm việc. Công an phường đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự (Công an thành phố Cần Thơ) tiếp tục xử lý theo thẩm quyền./.

Cần Thơ: Truy bắt thành công nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm Ngày 26/8, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố truy bắt thành công Hồ Như Ý, đối tượng truy nã nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích.”