TP Hồ Chí Minh thông qua loạt dự án giao thông, chỉnh trang đô thị quy mô lớn

Ngày 27/8, tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã thông qua hàng loạt tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị nhằm mở rộng không gian phát triển, giải quyết các vấn đề giao thông, môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các đại biểu đã thảo luận, thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương Dự án Xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách thành phố. Trong đó, giá trị thanh toán bằng quy đổi khoảng 14.988 tỷ đồng; thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách thành phố khoảng 6.903 tỷ đồng. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thành khoảng 21.891 tỷ đồng (trước điều chỉnh là 23.185,6 tỷ đồng).

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ Quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc) được điều chỉnh từ nhóm B thành nhóm A, tổng mức đầu tư tăng từ 970 tỷ đồng lên hơn 6.471 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng nhiều lần do đề xuất điều chỉnh tăng phạm vi quy mô đầu tư, tăng diện tích dẫn đến tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng chi phí xây lắp, biến động giá nhân công và các khoản mục khác có liên quan.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông qua chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên) với tổng mức đầu tư hơn 1.135 tỷ đồng.

Dự án sẽ giúp từng bước hoàn thiện tuyến đường giao thông theo quy hoạch và hoàn chỉnh mạng lưới đường trong khu vực; đồng thời phát huy khả năng khai thác và đảm bảo an toàn giao thông sau khi các dự án như Xây dựng cầu Rạch Tra và 10 cầu trên Tỉnh lộ 9 hoàn thành đưa vào khai thác; thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực phía Bắc thành phố.

Dự án Xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh được được thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 15.975 tỷ đồng.

Các đại biểu nhận định, việc đầu tư dự án Xây dựng đường Trục Đông Tây là hết sức cần thiết, tăng cường kết nối giao thông đường bộ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha-Hắc Dịch (ĐT 995B) nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông trên địa bàn khu vực Bà Rịa và phường Phú Mỹ.

Dự án này sẽ tạo thành tuyến trục chính song song với Quốc lộ 51, kết nối giao thông liên vùng giữa khu vực Bà Rịa và Phú Mỹ với các khu vực lân cận; thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế của địa phương, tăng cường giao thương giữa các khu vực trên địa bàn thành phố.

Với nhóm dự án chỉnh trang đô thị, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo rạch Thủ Đức, phường Thủ Đức với tổng mức đầu tư 5.124 tỷ.

Dự án được xác định sẽ góp phần giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng cho khu vực trung tâm Thủ Đức và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh đảm bảo nhu cầu giao thông, chỉnh trang đô thị và di dời nhà ven kênh, rạch.

Dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn, phường Chánh Hưng và Dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ (bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và mảng xanh dọc hai bên bờ kênh) - giai đoạn 3 cũng được thống nhất thông qua.

Các đại biểu xác định, Dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn là một trong các dự án cần được xác định cần triển khai cấp bách để góp phần hoàn thành các mục tiêu di dời nhà ven kênh rạch và chỉnh trang đô thị kết nối với việc đồng bộ với các dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh đôi và dự án rạch Ông Bé và Rạch Nhánh.

Trong khi đó, việc tiếp tục đầu tư dự án Dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng nhằm hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến kênh Hàng Bàng, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng và từng bước hoàn thiện lưu vực thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường và chất lượng sống của người dân trong khu vực./.

Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về thời gian hạn chế xe tải vào trung tâm Dự kiến, xe tải và xe chuyên dùng chở trên 1 tấn sẽ không được lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 22 giờ, trong khi xe có khối lượng chuyên chở đến 1 tấn bị hạn chế trong hai khung cao điểm.