Hợp long cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển Vĩnh Long

Ngày 27/8, tại công trình cầu Ba Lai 8, xã Thạnh Phước, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức hợp long nhịp chính cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn khẳng định, việc hợp long nhịp chính cầu Ba Lai 8 sau 22 tháng thi công là một cột mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển khu vực phía Đông của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Sơn, khi cầu Ba Lai 8 cùng các hạng mục trên tuyến đường ven biển được hoàn thành, khả năng kết nối giữa các khu vực sẽ được nâng lên, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, hình thành thêm dư địa phát triển và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Đây cũng là tiền đề để thúc đẩy công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế gắn với hành lang ven biển.

Bên cạnh đó, công trình hạ tầng giao thông chiến lược này là tiền đề kích hoạt các hoạt động kinh tế khác, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Qua đó, dự án góp phần quan trọng giúp địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và phát triển bền vững trong tương lai.

Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Sơn đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành khối lượng còn lại, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn công trình.

Đại biểu thực hiện nghi thức hợp long cầu Ba Lai 8. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Từ dấu mốc hợp long cầu Ba Lai 8, tỉnh tiếp tục đặt quyết tâm hoàn thiện tuyến đường ven biển trong giai đoạn 2026-2030, từng bước hình thành trục động lực phát triển mới về phía Đông, góp phần kích hoạt các hoạt động kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số; đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, hướng đến phát triển nhanh và bền vững.

Dự án xây dựng cầu Ba Lai 8 có tổng mức đầu tư 2.255 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.499,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 755,2 tỷ đồng.

Tổng chiều dài tuyến 3.365,32m, gồm phần cầu chính và đường dẫn hai đầu cầu, Chiều dài cầu chính 527,6m, khổ cầu rộng 22,5m (bố trí 4 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa, dải an toàn và lan can bộ hành), công trình được khởi công xây dựng ngày 1/8/2024.

Cầu Ba Lai 8 là công trình vượt sông lớn, đóng vai trò là "trục xương sống" kết nối thông suốt tuyến đường bộ ven biển giữa các tỉnh Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh và liên kết thông suốt về Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, dự án tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế biển, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo (điện gió, điện khí), nuôi trồng và chế biến thủy hải sản công nghệ cao, phát triển dịch vụ logistics và du lịch sinh thái biển.

Công trình đóng vai trò là tuyến đường cứu hộ, cứu nạn chiến lược trong ứng phó thiên tai, triều cường, xâm nhập mặn; đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng-an ninh dọc tuyến biên giới biển Tây Nam Bộ./.

Vĩnh Long sau hợp nhất: Kỳ vọng về cầu nối nội địa giữa các tiểu vùng Thành tựu đạt được của Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long trước hợp nhất có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Vĩnh Long mới bứt phá, vươn lên thực hiện hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững.