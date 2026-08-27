Dâng hương tưởng niệm 85 năm Ngày đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai hy sinh

Sáng 27/8, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà riêng bà Lê Nguyễn Hồng Minh (là con gái đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn) để thăm, thắp hương tưởng niệm 85 năm ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn lãnh đạo Thành phố đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trước anh linh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những đóng góp to lớn và sự hy sinh anh dũng; cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và niềm tin son sắt vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910 tại xã Vịnh Yên, nay thuộc phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An), trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi còn trẻ. Trải qua nhiều năm hoạt động trong điều kiện khó khăn, gian khổ, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cách mạng kiên trung và năng lực lãnh đạo nổi bật.

Trong quá trình hoạt động, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai từng đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng, trong đó có chức vụ Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Dù bị thực dân Pháp bắt giữ, tra tấn và đối mặt với những đòn roi, sự đàn áp khắc nghiệt, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, không khuất phục trước kẻ thù.

Những hình ảnh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn và đồng chí Lê Hồng Phong tại nhà con gái bà Lê Nguyễn Hồng Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tháng 8/1941, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị tòa án thực dân tuyên án tử hình ở tuổi 31 và xử bắn tại trường bắn Bà Điểm-Hóc Môn, Gia Định. Sự hi sinh của đồng chí đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào và các thế hệ cách mạng. Tinh thần bất khuất của đồng chí trở thành một phần quan trọng trong truyền thống đấu tranh cách mạng của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, nhân cách của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, tận trung với Đảng, hiếu với dân; kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; là biểu tượng cao đẹp, tiêu biểu về tinh thần anh dũng, bất khuất, trung hậu của người phụ nữ Việt Nam.

Thăm hỏi và động viên gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh, ông Dương Anh Đức cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các thế hệ tiền bối cách mạng.

Những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần tận tụy với Đảng, nhân dân và ý chí kiên cường của đồng chí còn nguyên giá trị, là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực xây dựng và phát triển thành phố.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi và tình cảm của lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị Thành phố dành cho gia đình; đồng thời tin tưởng những hoạt động tưởng niệm, tri ân không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng đến các thế hệ trẻ.

85 năm đã trôi qua nhưng tên tuổi, cuộc đời và tấm gương kiên trung của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai vẫn được các thế hệ trân trọng ghi nhớ. Sự hy sinh của đồng chí cùng các chiến sỹ cách mạng đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, đặt nền móng cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại TP Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.