Lâm Đồng khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy cơ sạt lở đất ở Đông Gia Nghĩa

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trong điều kiện mưa lớn kéo dài, Ủy ban Nhân dân phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại khu đất của người dân ở Tổ dân phố Cây Xoài, nơi xuất hiện nhiều vết nứt và dấu hiệu sạt trượt trên diện rộng.

Khu vực này nằm tiếp giáp dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê đang được triển khai.

Qua kiểm tra thực tế của ngành chức năng, khu vực có nguy cơ sạt trượt rộng khoảng 0,5 ha, thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 59. Nhiều vị trí trên bề mặt đất xuất hiện các vết nứt rộng khoảng 0,1-0,7m, dài từ 0,1-8m. Tại một số khu đất liền kề, giáp ranh cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, cho thấy nguy cơ sạt trượt có thể tiếp diễn, nhất là khi thời tiết tiếp tục có mưa lớn.

Sạt trượt đã ảnh hưởng đến diện tích cây trồng của hộ ông Vũ Văn Tề, với khoảng 500 cây cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh, 60 cây sầu riêng mới trồng; trong đó một số cây đã cho thu hoạch, cùng 20 trụ tiêu và 21 cây điều đang trong thời kỳ kinh doanh.

Đáng chú ý, trong khu vực có nguy cơ sạt trượt có một căn nhà kiên cố rộng khoảng 120m2 của gia đình ông Tề. Hiện căn nhà chưa ghi nhận nứt, lún hoặc biến dạng, song chỉ cách khu vực có dấu hiệu sạt trượt khoảng 5m. Nếu tình trạng sạt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp, căn nhà và người dân trong gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Thái Minh Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Gia Nghĩa, cho biết ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, địa phương đã thông báo để người dân chủ động phòng tránh; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến khu vực sạt trượt để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Phường cũng cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, hạn chế người dân tiếp cận; cùng với đó tuyên truyền, vận động gia đình ông Vũ Văn Tề chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ mất an toàn.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến người dân và công trình đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê, Ủy ban Nhân dân phường Đông Gia Nghĩa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân và mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý phù hợp.

Địa phương cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn đánh giá nguy cơ sạt trượt, trên cơ sở đó tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 3 khẩn trương khảo sát, xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng khu vực bị sạt trượt đối với dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê và có giải pháp gia cố, xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.

Trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn đánh giá, Ủy ban Nhân dân phường Đông Gia Nghĩa tiếp tục theo dõi sát diễn biến khu vực sạt trượt, cảnh báo người dân không đi vào hoặc hoạt động tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản./.

Thanh Hóa cảnh báo 5 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất rất cao Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại 78/166 xã. Đáng chú ý, phạm vi cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất đã mở rộng; trong đó có 5 xã được cảnh báo nguy cơ rất cao.