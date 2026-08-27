Gần 1.500 người mất tích trong lũ quét tại Nepal và Trung Quốc

Gần 1.500 người, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài, đang mất tích tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, sau khi một khối đất đá và bùn lớn sạt xuống sông ở khu vực Himalaya, gây lũ quét nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường sá và công trình tại hai nước.



Tại Nepal, ngoài 165 người được thống kê đã thiệt mạng, lực lượng chức năng dự báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng.

Cho đến nay, nhà chức trách xác định 826 người mất tích, trong đó gần 600 người nước ngoài. Những người mất tích đến từ hơn 20 quốc gia, trong đó có 177 công dân Ấn Độ, 63 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada.



Hơn 5.000 binh sỹ và cảnh sát Nepal đã được huy động tìm kiếm người sống sót và thi thể; nhiều trực thăng được huy động để đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và thả lương thực, lều bạt cùng các vật tư cứu trợ.



Trong khi đó, số liệu mới nhất của phía Trung Quốc cho thấy tình hình tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Khắc Tắc, Tây Tạng, nghiêm trọng hơn các công bố trước đó.

Tính đến đầu giờ chiều 27/8, vụ lở đất đã khiến 3 người thiệt mạng, 2 người được cứu và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Trung Quốc đang huy động lực lượng tổng hợp để tìm kiếm người mất tích và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngay sau khi xảy ra thiên tai, quân đội, lực lượng cứu hỏa, các doanh nghiệp cứu hộ chuyên nghiệp, điện lực, giao thông và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã được điều động tới hiện trường. Sáng 27/8, một máy bay vận tải quân sự Vận-20 (Y-20) của Không quân Chiến khu miền Tây đưa tổ công tác chỉ đạo tới Tây Tạng để điều phối hoạt động cứu hộ liên hợp.



Cùng ngày, đội cứu hộ gồm 111 cán bộ, chiến sỹ cứu hỏa của Bắc Kinh và Tứ Xuyên đã tới sân bay Định Nhật, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến khu vực thiên tai. Lực lượng này mang theo các thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm, cứu sinh, phá dỡ, liên lạc và hậu cần.



Công ty An Năng Trung Quốc cũng điều động tổng cộng 310 nhân viên cứu hộ cùng 120 bộ thiết bị chuyên dụng từ Thành Đô và Trùng Khánh tới Cát Long. Các cơ quan điện lực và giao thông đồng thời được tăng cường để bảo đảm hạ tầng thiết yếu và phục vụ công tác cứu hộ.



Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã phân bổ 2.500 bộ vật tư cứu trợ, trong khi Quỹ Chữ thập đỏ Trung Quốc hỗ trợ hơn 5.500 thùng, nhu yếu phẩm phục vụ sơ tán, bố trí nơi ở tạm thời và hỗ trợ người dân vùng thiên tai.



Theo các nguồn tin quốc tế, thảm họa có khả năng bắt nguồn từ sự sụp đổ của một phần sông băng ở độ cao lớn, kéo theo đất đá và tạo thành dòng lũ chứa nhiều bùn đá. Ban đầu, hiện tượng địa chấn được cho là do một trận động đất gây ra, nhưng Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) sau đó xác định tín hiệu địa chấn thực chất do vụ sạt lở tạo ra.



Hiện lực lượng cứu hộ hai nước tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh địa hình hiểm trở, đường sá bị phá hủy và nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ bùn, sạt lở. Phía Trung Quốc cũng đang theo dõi một hồ nước bị chặn dòng ở thượng nguồn tại Cát Long, có thể làm phức tạp thêm hoạt động cứu hộ./.

Lũ quét tại Nepal, ít nhất 22 người thiệt mạng Người phát ngôn của Cảnh sát tỉnh Bagmati, Nepal xác nhận ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét dữ dội trên sông Bhote Koshi của nước này ngày 26/8.

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