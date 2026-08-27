Nigeria: Gần 50 trẻ em được trả tự do sau nhiều tuần bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, nguồn tin địa phương ngày 26/8 cho biết 48 em nhỏ, từ 7-12 tuổi, bị bắt cóc cách đây 3 tuần đã được một băng nhóm tội phạm ở miền Trung Nigeria trả tự do sau khi nhận tiền chuộc.

Ông Abdullahi Sahonrami, chức sắc huyện Mashegu, bang Niger, cho biết 40 em được thả tối 25/8 theo giờ địa phương, trong khi 8 em còn lại được trả tự do ngày 26/8.

Theo ông Sahonrami, ngày 5/8, các tay súng đã bắt cóc 54 em nhỏ khi các em đang thu hoạch lạc tại một trang trại bên ngoài làng Sabon Rijiya, rồi đưa đến khu bảo tồn động vật hoang dã Zugurma gần đó.

Sau 3 ngày bị giam giữ, các em được thả mà không bị yêu cầu trả tiền chuộc. Tuy nhiên, trên đường trở về nhà, nhóm trẻ lại rơi vào tay một băng nhóm khác.

Một nguồn tin Liên hợp quốc cũng xác nhận 48 em nhỏ đã được trả tự do. Theo nguồn tin này, một bé gái đã tử vong trong thời gian bị nhóm đầu tiên bắt giữ, trong khi 5 em khác đã trốn thoát khi bị nhóm thứ hai áp giải.

Tình trạng bạo lực do các băng nhóm tội phạm và nhóm vũ trang gây ra đang gia tăng tại bang Niger. Các nhóm này lập nhiều căn cứ trong những khu rừng rộng lớn và khu bảo tồn động vật hoang dã Zugurma thuộc Vườn quốc gia Kainji, lợi dụng địa hình hiểm trở, ít được kiểm soát để giam giữ các nạn nhân bị bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc.

Trong khi đó, sự hiện diện hạn chế của chính quyền tại nhiều vùng nông thôn Nigeria, cùng tình trạng quá tải của lực lượng an ninh, đang khiến việc ngăn chặn và xử lý các vụ bắt cóc gặp nhiều khó khăn./.

Nigeria: Hơn 100 người bị bắt cóc ở bang Zamfara Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc.