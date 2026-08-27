Bàn giao khỉ vàng quý hiếm về cơ sở cứu hộ ở Quảng Trị

Ngày 27/8, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trạch (Quảng Trị) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch bàn giao một cá thể khỉ vàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ tạm thời trong thời gian chờ xác minh chủ sở hữu theo quy định.

Trước đó, ngày 24/8, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trạch tiếp nhận cá thể khỉ do ông Võ Minh Tâm, trú thôn Xuân Kiều, xã Quảng Trạch tự nguyện giao nộp. Theo ông Tâm, cá thể khỉ xuất hiện trong khu vườn của gia đình.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình đã chủ động trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trạch đã thông báo công khai tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của cá thể khỉ trong thời gian từ ngày 25/8 đến hết ngày 3/9; đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch kiểm tra, lập hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa động vật về cơ sở cứu hộ.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể được xác định là khỉ vàng (Macaca mulatta), nặng khoảng 6 kg, còn sống, sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES.

Tại buổi bàn giao, đại diện các đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định và đưa cá thể khỉ về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Sau thời hạn thông báo theo quy định, nếu không xác định được chủ sở hữu hợp pháp, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước xử lý tiếp theo đối với cá thể động vật hoang dã này.

Việc đưa cá thể khỉ vàng về cơ sở cứu hộ nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc, bảo tồn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chính quyền chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng; không tự ý săn bắt, mua bán, nuôi nhốt hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã./.

Tiếp nhận cá thể khỉ vàng về với Vườn Quốc gia U Minh Hạ Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu sau khi tiến hành tiếp nhận và hoàn thành các thủ tục cần thiết để thả cá thể khỉ vàng về lại rừng - nơi phù hợp với điều kiện sinh sống của động vật hoang dã.