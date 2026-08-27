Động đất có độ lớn 5,1 làm rung chuyển Colombia

Một trận động đất có độ lớn 5,1 xảy ra ngày 26/8 tại khu vực đô thị Los Santos, Đông Bắc Colombia, khiến người dân tại nhiều khu vực rung lắc mạnh, song giới chức chưa ghi nhận thiệt hại.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 149km.

Còi báo động vang lên, hàng trăm người sơ tán khỏi các tòa nhà tại thành phố Bucaramanga, trong khi người dân ở thủ đô Bogota cũng cảm nhận được rung chấn.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết gần 50.000 người tại 25 địa phương đã được hỗ trợ sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia ngày 10/8.

Các hoạt động cứu trợ tập trung vào cung cấp nước sạch, thiết bị trữ nước, vệ sinh và hỗ trợ y tế.

Theo OCHA, trận động đất ảnh hưởng khoảng 325.000 người, khiến 331 người thiệt mạng, 4.439 người bị thương và 240 người mất tích. Hơn 31.000 ngôi nhà bị phá hủy, 378 cơ sở y tế và 3.758 trường học bị hư hại. Kế hoạch ứng phó nhân đạo trị giá 620 triệu USD của Liên hợp quốc mới được tài trợ 47%.

Đây là trận động đất mạnh nhất tại Colombia trong gần nửa thế kỷ, gây thiệt hại kinh tế ước tính 9,57 tỷ USD./.

Động đất ở nhiều nơi tại châu Á, Venezuela thông báo 6.509 người thiệt mạng Động đất có độ lớn 4,9 xảy ra tại Afghanistan đã khiến ít nhất 15 người bị thương, trong khi Venezuela thông báo số người thiệt mạng do động đất tại nước này tăng lên 6.509 người.