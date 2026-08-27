TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, ý thức công dân, đồng thời có năng lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập.

Đây là nội dung trọng tâm của Nghị quyết về phát triển Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề) tổ chức ngày 27/8.

Nghị quyết được ban hành nhằm cập nhật, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển thanh niên ở Thành phố, phù hợp với Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, việc ban hành Nghị quyết mới là cần thiết trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và trước đó Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 458/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 về phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2025-2030.

Sau khi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam được điều chỉnh, hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ tại Nghị quyết số 458/NQ-HĐND cần được cập nhật tương đối toàn diện, bảo đảm thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá đến năm 2030.

Nội dung Nghị quyết về phát triển Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tập trung vào 6 nhóm mục tiêu cụ thể, gồm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục, đào tạo, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học; đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở các nhóm mục tiêu, Nghị quyết đề ra 20 khung chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Các nhiệm vụ tập trung vào nâng cao nhận thức, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật; hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề, việc làm và phát triển nguồn nhân lực trẻ; chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Thành Đoàn trong giám sát, phản biện; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức thanh niên, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan trong triển khai chính sách phát triển thanh niên.

Nghị quyết về phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 có hiệu lực từ ngày 27/8/2026.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, phân công rõ đầu mối, nguồn dữ liệu và tổ chức tổng kết vào quý 4/2030.

Hội đồng Nhân dân thành phố và các Ban của Hội đồng Nhân dân Thành phố thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết.

Cùng với Nghị quyết mới được thông qua, Nghị quyết số 458/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030 cũng chính thức hết hiệu lực./.

Chiến lược phát triển thanh niên: Phấn đấu 70% thanh niên được đào tạo nghề Theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đến năm 2030, phấn đấu 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.