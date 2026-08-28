Cần Thơ chủ động kết nối, linh hoạt các giải pháp đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa

Đã sát ngày khai giảng năm học mới, một số loại sách giáo khoa chưa đáp ứng kịp nhu cầu khiến phụ huynh, học sinh gặp khó khăn.

Trước thực tế này, các nhà sách, trường học và giáo viên tại Cần Thơ đang chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, hạn chế ảnh hưởng đến việc học và tâm lý của phụ huynh, học sinh.

Linh hoạt các giải pháp

Những ngày gần đây, nhu cầu mua sách giáo khoa tăng cao, trong khi một số đầu sách chưa có tại các điểm bán. Nhiều phụ huynh đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa mua đủ sách cho con.

Chị Nguyễn Minh Phương có con chuẩn bị vào lớp 11 tại phường Ninh Kiều cho biết, gia đình đã chủ động tìm mua sách trước năm học mới nhưng một số đầu sách cần thiết chưa có. Hai mẹ con chị đã đến gần hết các đơn vị phát hành sách trên địa bàn thành phố nhưng chưa tìm được cuốn Lịch sử.

Tương tự, anh Dương Minh Tuấn, ở phường Sóc Trăng có con năm nay học lớp 12 mong muốn mua sách sớm để con chủ động xem bài trước khi nhập học. Từ đầu tháng 8 đến nay, hai cha con tìm đến nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ. Việc không biết chính xác khi nào sách về cũng khiến phụ huynh khó chủ động sắp xếp thời gian.

Trước thực tế này, một số nhà sách đã chủ động thay đổi cách cung cấp thông tin. Theo ông Dương Trần Minh, đại diện Siêu thị Sách Sóc Trăng (phường Phú Lợi), siêu thị cập nhật các đầu sách mới nhập và số lượng còn tại nhà sách trên Facebook, Zalo để phụ huynh thuận tiện theo dõi, chủ động lựa chọn thời điểm đến mua.

Năm học 2026-2027 bắt đầu sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại phường Ninh Kiều, ông Phan Bình Vỹ, đại diện Nhà sách Hồng Ân cho biết, ngoài cung cấp thông tin sách trên các nền tảng mạng xã hội, nhà sách còn ghi nhận nhu cầu của khách hàng và chủ động gọi lại thông báo khi sách về, giúp phụ huynh không phải nhiều lần đến cửa hàng để hỏi.

Theo các nhà sách, việc cập nhật thông tin trực tuyến giúp phụ huynh nắm được tình hình nguồn sách trước khi đi mua, giảm thời gian và chi phí đi lại. Đây cũng là cách các đơn vị cung ứng chủ động hơn trong kết nối với khách hàng, nhất là trong thời điểm nhu cầu sách giáo khoa tăng cao.

Không chỉ các nhà sách tìm cách hỗ trợ phụ huynh, nhà trường và giáo viên chủ động phương án để học sinh không bị gián đoạn việc học trong thời gian chờ sách.

Thầy Võ Thành Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (phường Tân An) cho biết với những học sinh chưa kịp mua sách, nhà trường và giáo viên có thể cung cấp nguồn tài liệu trực tuyến phù hợp nội dung học tập để phụ huynh tham khảo, in tạm một số trang cần thiết cho học sinh sử dụng trong những ngày đầu.

Theo thầy Võ Thành Tâm, đây là giải pháp trước mắt, giúp học sinh có tài liệu phục vụ các tiết học đầu tiên trong khi chờ được trang bị đầy đủ sách giáo khoa.

Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang (phường Ngã Bảy), giáo viên chuẩn bị phương án tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm. Với những môn học, nội dung phù hợp, học sinh có thể sử dụng chung một cuốn sách để cùng đọc, trao đổi và thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Thầy Dương An Chu, giáo viên Địa lý, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang cho biết, giáo viên có thể thiết kế các hoạt động nhóm để học sinh cùng khai thác nội dung trong sách, sau đó trình bày, trao đổi kết quả. Cách làm này vừa giải quyết khó khăn về học liệu trong thời gian ngắn, vừa tăng cường sự tương tác, hợp tác giữa học sinh trong quá trình học tập.

Học sinh cũng có thể tận dụng nguồn sách giáo khoa cũ của bộ “Kết nối tri thức” từ những năm học trước đối với những nội dung còn tương đồng, phục vụ việc học trong thời gian chờ sách mới.

Bảo đảm đủ sách trước ngày khai giảng, hướng tới giải pháp căn cơ

Nhộn nhịp không khí mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 544.000 học sinh từ Tiểu học đến Trung học phổ thông. Sở đã nhận được Văn bản số 5655/BGDĐT-GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục, trong đó lưu ý các trường mới thành lập, trường chưa đăng ký từ đầu năm, trường nội trú biên giới, trường sau sắp xếp và nhu cầu mua thêm của học sinh, cha mẹ học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ, kịp thời trước ngày 30/8.

Ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở đã có văn bản đến các đơn vị cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn.

Đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, do đó Sở phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổng hợp số liệu học sinh phổ thông có nhu cầu sử dụng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Đến nay, số liệu đã được chuyển đến các đơn vị cung cấp sách trên địa bàn thành phố. Việc tổng hợp nhu cầu từ cơ sở nhằm giúp các đơn vị cung ứng có căn cứ chuẩn bị nguồn sách sát thực tế, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và góp phần bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ học tập.

Theo ông Võ Hồng Lam, song song với việc bảo đảm nguồn cung trước mắt, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng phương án triển khai chính sách hỗ trợ sách giáo khoa. Theo tính toán sơ bộ, toàn thành phố có khoảng 590.000 học sinh phổ thông; tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 210 tỷ đồng.

Do thời gian từ khi chính sách được ban hành đến thời điểm chuẩn bị năm học 2026-2027 khá gấp, chưa đủ để hoàn tất các quy trình phê duyệt nhu cầu, bố trí kinh phí và tổ chức mua sắm, phát hành sách giáo khoa, ngành giáo dục đề xuất thực hiện theo lộ trình.

Trong năm học 2026-2027, thành phố dự kiến ưu tiên hỗ trợ khoảng 41.567 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng; khoảng 150.000 học sinh dân tộc thiểu số theo quy định, với kinh phí khoảng 42 tỷ đồng.

Từ năm học 2027-2028 đến năm học 2029-2030, chính sách tiếp tục được mở rộng đối tượng thụ hưởng, từng bước bảo đảm học sinh thuộc diện được hỗ trợ có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập. Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 210 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ các giải pháp căn cơ được triển khai, những cách làm linh hoạt từ nhà sách, nhà trường và giáo viên đang góp phần giải quyết khó khăn trước mắt.

Việc nhà sách chủ động thông tin qua nền tảng số, nhà trường cung cấp học liệu tạm thời và giáo viên tổ chức học tập theo nhóm cho thấy sự phối hợp giữa các bên đang được tăng cường, hướng tới mục tiêu chung là không để việc thiếu sách trong những ngày đầu năm học làm gián đoạn việc học của học sinh./.

Cà Mau: Khẩn trương điều phối, bổ sung để cung cấp đầy đủ sách giáo khoa Ghi nhận tại một số nhà sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho thấy không khí mua sắm rất tấp tập, nhiều người phải di chuyển qua nhiều địa điểm để tìm mua một vài cuốn sách còn thiếu.