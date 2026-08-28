Sức bật thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản

Khi công nghệ số và các nền tảng thương mại điện tử phủ sóng rộng khắp, hành trình đưa nông sản từ vườn nhà đến tay người tiêu dùng đã sang một trang mới.

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức tiêu thụ truyền thống hay các thương lái trung gian, người nông dân và các hợp tác xã giờ đây đang chủ động nắm bắt công nghệ, đưa sản phẩm lên không gian mạng để vươn xa thị trường trong và ngoài nước.

Mời quý vị cùng Báo Điện tử VietnamPlus khám phá những câu chuyện chuyển đổi số nông nghiệp đầy sinh động và thiết thực trong Podcast hôm nay.

Những nội dung chính:

- Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử

- Sơn La lan tỏa thương hiệu mận hậu Lóng Phiêng trên không gian số

- "Chợ số-Nông thôn số" gỡ khó đầu ra cho nông sản Tuyên Quang

- Phụ nữ khởi nghiệp và làn sóng ứng dụng thương mại điện tử tại Ninh Bình

- Hình thành hệ sinh thái thương mại điện tử cho nông sản miệt vườn Vĩnh Long./.