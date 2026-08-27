Thanh niên TTXVN chuyển đổi số, ứng dụng AI trong công tác chuyên môn

Ngày 27/8, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức chương trình trao đổi nghiệp vụ với chủ đề "Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác chuyên môn."

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN Lê Minh Đức, chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tác động ngày càng rõ nét đến hoạt động báo chí truyền thông.

Tại TTXVN, khoa học, công nghệ và các tiến bộ kỹ thuật đang được ứng dụng trong nhiều khâu của hoạt động báo chí, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Là lực lượng trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn hằng ngày, đoàn viên, thanh niên có nhu cầu lớn trong việc ứng dụng công nghệ, AI vào tác nghiệp và tăng cường kết nối, trao đổi để các công cụ số được khai thác hiệu quả hơn.

Thời gian qua, nhiều hoạt động liên quan tới công tác chuyển đổi số đã được Đoàn Thanh niên TTXVN triển khai. Tiêu biểu như 100% đoàn viên TTXVN cài đặt và sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên điện thoại thông minh và máy tính; Công trình “Chuyển đổi số trong giới thiệu các khu di tích của TTXVN” góp phần lan tỏa các địa chỉ giáo dục truyền thống báo chí cách mạng trên môi trường số; các triển lãm ảnh trực tuyến, triển lãm ảo để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tăng cường giáo dục lý tưởng cho thanh niên nhân các sự kiện chính trị lớn...

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn Nguyễn Đức Vũ cho biết trong chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, TTXVN hướng tới xây dựng hệ sinh thái số dùng chung, liên thông.

Các kế hoạch cụ thể bao gồm: tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin dùng chung, phát triển các công cụ số hỗ trợ nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ báo chí; liên thông quy trình nghiệp vụ giữa các đơn vị thông tin trong toàn ngành và triển khai hệ thống đo lường, đánh giá hiệu suất bằng số liệu.

Bên cạnh đó, TTXVN cũng định hướng nâng cấp tổng thể, toàn diện các trang thông tin điện tử, số hóa ảnh tư liệu lịch sử, xây dựng hệ thống giám sát không gian thông tin cùng với các công cụ AI chuyên biệt…

Ông Nguyễn Đức Vũ lưu ý nếu chỉ dừng ở mức "tin học hóa" (giữ nguyên quy trình cũ đưa lên máy tính) mà thiếu đi tư duy đổi mới của "chuyển đổi số", việc triển khai sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Trong tiến trình này, lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt nhờ ưu thế nắm bắt công nghệ và tư duy nhạy bén. Các bạn trẻ cần tham gia vào thiết kế quy trình, chủ động rà soát, đánh giá để đề xuất, tối ưu hóa quy trình tác nghiệp trên môi trường số; tham gia xây dựng bộ quy tắc sử dụng AI toàn ngành một cách có trách nhiệm.

Chuyển đổi số tại TTXVN không chỉ là vấn đề công nghệ mà cần thay đổi cả về tư duy, cách thức tổ chức hoạt động nghiệp vụ cũng như xây dựng các sản phẩm thông tin mới, giá trị mới cho xã hội.

Tại chương trình, các đại biểu chia sẻ thực tế, kinh nghiệm sử dụng các công cụ AI trong công việc, trao đổi về những ứng dụng phù hợp với từng loại hình nghiệp vụ; đề xuất trang bị, thử nghiệm các tài khoản AI phục vụ công việc, nghiên cứu tích hợp các công cụ AI vào hệ thống thông tin của ngành./.

"Chuyển đổi số chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng an ninh, an toàn và niềm tin số" Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng giá trị của chuyển đổi số chỉ thực sự được tạo ra khi quá trình này đi cùng với an ninh, an toàn và niềm tin số.