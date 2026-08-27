Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp xã đầu tiên của Nghệ An

Ngày 27/8, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh - IOC. Đây cũng là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng được Trung tâm Điều hành thông minh - IOC.

Trung tâm Điều hành thông minh xã Nghi Lộc được xây dựng trên 4 trụ cột của hệ thống chính trị ở địa phương: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc; đồng thời, bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế-xã hội và hoạt động quản lý nhà nước.

Lợi ích của Trung tâm Điều hành thông minh IOC không chỉ nằm ở việc giúp lãnh đạo xem số liệu trên màn hình, quan trọng hơn, Trung tâm IOC góp phần thay đổi phương thức làm việc và tư duy quản lý, giúp lãnh đạo nắm tình hình và chủ động điều hành; Đồng thời giúp minh bạch tiến độ, nâng cao trách nhiệm công vụ, giúp giảm báo cáo thủ công và tạo cơ sở đánh giá, quyết định bằng dữ liệu.

Trung tâm IOC góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Để Trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả, xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các bộ chỉ tiêu, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu; mở rộng kết nối với các hệ thống có liên quan; tăng tỷ lệ dữ liệu được cập nhật tự động; từng bước bổ sung công cụ phân tích, cảnh báo và hỗ trợ dự báo.

Xã đặc biệt coi trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; thực hiện phân quyền đúng chức năng, nhiệm vụ và bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân trong quá trình vận hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh biểu dương xã Nghi Lộc đã hoàn thành Trung tâm Điều hành thông minh IOC và đề nghị, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghi Lộc tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực khai thác, sử dụng hệ thống.

Đồng thời, xã nghiên cứu để IOC trở thành một mô hình điểm về đổi mới quản trị ở cấp xã, có thể đánh giá, tổng kết và nhân rộng những cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Hóa: Chính thức vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Thanh Hóa được ví như “bộ não số” của tỉnh, có chức năng tích hợp, kết nối và phân tích dữ liệu từ các hệ thống thông tin hiện có.

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