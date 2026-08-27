Hưng Yên dốc sức tiêu úng, hạn chế thiệt hại hơn 3.600ha lúa

Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn kéo dài, tỉnh Hưng Yên có hơn 3.600ha lúa bị ngập úng.

Nhờ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và việc vận hành tối đa công suất các trạm bơm, đến nay, hầu hết diện tích đã được tiêu thoát nước.

Tuy nhiên, tại các khu vực đồng trũng, nước vẫn chưa rút hết; các đơn vị thủy lợi đang tập trung lực lượng 24/24 giờ để tiêu úng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân.

Sau nhiều ngày phải tạm dừng hoạt động do nước sông dâng cao tràn qua bờ bao làm ngập sàn máy, sáng 27/8, trạm bơm Việt Bắc tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên đã vận hành trở lại.

Ngay khi nước sông bắt đầu rút, trạm bơm đã vận hành hết công suất để đẩy nhanh tiến độ tiêu thoát nước.

Trực tiếp làm nhiệm vụ tại trạm bơm Việt Bắc, ông Phan Bá Xá cho biết trong những ngày mưa lớn vừa qua, nước sông dâng cao làm ngập toàn bộ mặt sàn máy bơm. Do không bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn điện, trạm buộc phải tạm dừng vận hành.

Đến sáng 27/8, khi nước sông rút bớt, công tác bơm tiêu thoát nước mới được khôi phục.

Trạm bơm Việt Bắc, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên, vận hành trở lại khi nước sông rút bớt để đẩy nhanh tiến độ tiêu úng cho các diện tích lúa bị ngập. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Hợp tác xã Bắc Sơn hiện có tổng diện tích gieo cấy trên 250ha lúa, đợt mưa lớn vừa qua đã khiến 100ha bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Hợp tác xã Bắc Sơn, cho biết đợt mưa kéo dài từ ngày 18/8, tập trung trong các ngày 22-23/8 đã gây ngập nặng diện tích lúa của hợp tác xã.

Do đặc thù đồng ruộng thấp trũng, nước sông dâng nhanh trong 1-2 ngày đã tràn ngập mặt sàn máy bơm, gây khó khăn cho công tác tiêu úng. Dù những ngày qua hợp tác xã cùng các trạm bơm đã vận hành máy móc liên tục, tiêu thoát được một phần diện tích, nhưng 100ha bị ngập nặng nhiều ngày qua vẫn đứng trước nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất khi thu hoạch.

Xã Thần Khê có tổng diện tích gieo cấy 1.230ha lúa và khoảng 1.200ha cây màu các loại. Địa phương có địa hình thấp trũng, trong khi chưa được đầu tư trạm bơm tiêu công suất lớn.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thần Khê Nguyễn Thị Hồng Phương cho biết đợt mưa vừa qua với tổng lượng mưa đo được 467mm (riêng ngày 23/8 đạt 254mm) đã gây ngập úng trên diện rộng, trong đó có khoảng 280ha bị ngập sâu. Cả 4 trạm bơm tiêu trên địa bàn tuy hoạt động hiệu quả trong các đợt mưa trước, nhưng đợt này 3/4 trạm bơm do nước dâng nhanh tràn ngập sàn máy chỉ sau vài giờ vận hành nên công tác tiêu úng gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi mưa giảm, xã đã chỉ đạo các thôn tập trung lực lượng tiêu thoát nước. Đến sáng 27/8, toàn xã hiện còn khoảng 60ha lúa ngập sâu, tập trung ở các vùng trũng như cánh Go Trắm (thôn Phú Mỹ), Cầu Chay (thôn Chí Linh), Đồng Tè, Đồng Mỏ (thôn Đông Đô) và hơn 100ha bị ngập 2/3 thân cây.

Do lúa đang trong giai đoạn ôm đòng và một số diện tích chuẩn bị trổ bông nên diện tích ngập sâu này rất khó phục hồi.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Phương, để giảm thiểu tổn thất cho người dân, Phòng Kinh tế xã Thần Khê chỉ đạo các thôn, các hợp tác xã khẩn trương khoanh vùng tiêu thoát nước, hướng dẫn nông dân bón phân bổ sung, phục hồi cây trồng và chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh hại đối với những diện tích đã thoát nước; đồng thời, các hợp tác xã đang vận động bà con ra đồng diệt chuột bằng phương pháp thủ công và rải mồi sinh học, tránh tình trạng chuột co cụm lên các vùng đất cao cắn phá lúa sau ngập úng./.

Mưa lũ gây ngập hàng nghìn hécta lúa, hoa màu ở tỉnh Bắc Ninh Mưa lớn kéo dài từ đêm 22 đến ngày 23/8 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.