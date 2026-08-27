Cần Thơ xử lý, đưa 672 cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác hiệu quả

Nhằm giải phóng nguồn lực đất đai đang bị đóng băng, tạo dư địa bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa 672 cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vào khai thác hiệu quả.

Việc xử lý 672 cơ sở nhà, đất dôi dư không chỉ dừng lại ở bài toán khắc phục hậu quả sau sắp xếp bộ máy, mà còn là chiến lược dài hạn trong quản trị nguồn lực.

Với sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "khai thác và phát huy giá trị," Cần Thơ đang từng bước biến các tài sản dôi dư thành động lực mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cho biết địa phương xác định việc chuyển dịch mạnh mẽ tư duy từ “quản lý tài sản dôi dư” sang chủ động khai thác, nâng cao giá trị tài sản công là trọng tâm hàng đầu.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với các xã, phường kiểm tra, đôn đốc hoàn thiện phương án xử lý; trong đó ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ các mục tiêu cộng đồng như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở rà soát toàn diện và đề xuất của Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã triển khai phân cấp quản lý cụ thể, giao Sở Tài chính trực tiếp quản lý 1 cơ sở; Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 136 cơ sở và phân giao 535 cơ sở còn lại về Ủy ban Nhân dân các xã, phường trực tiếp quản lý, tổ chức xử lý theo thẩm quyền.

Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành tài sản công, thành phố dự kiến đưa 381 cơ sở vào phương án khai thác thương mại và sử dụng tối ưu. Trong đó, 231 cơ sở sẽ thực hiện giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai; 150 cơ sở được áp dụng cơ chế khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Mặc dù công tác quản lý và xử lý tài sản công thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, song thực tế triển khai vẫn đối mặt với một số điểm nghẽn.

Thống kê đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tiếp nhận lũy kế 152 cơ sở. Đối với 139 cơ sở đã được phê duyệt phương án tại Quyết định số 3530/QĐ-Ủy ban Nhân dân (ngày 16/7/2026), đơn vị đã đăng thông báo cho thuê 22/39 cơ sở thuộc nhóm áp dụng Nghị định 108/2024/NĐ-CP.

Ngược lại, đối với 111 cơ sở do cấp xã, phường quản lý khai thác theo Nghị định này, Sở Tài chính cho biết hiện chưa nhận được thông báo cho thuê nào từ các địa phương và đang tiếp tục phát văn bản đôn đốc khẩn trương hoàn thiện thủ tục.

Để ngăn chặn tình trạng tài sản công bị bỏ trống, lãng phí, xuống cấp hoặc nguy cơ bị lấn chiếm, Sở Tài chính đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đa dạng hóa hình thức khai thác thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê ngắn hạn hoặc áp dụng các cơ chế đặc thù đảm bảo công khai, minh bạch.

Sở Xây dựng cũng tích cực nghiên cứu, đề xuất phương án tích hợp quỹ đất dôi dư phù hợp vào quy hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.Quyết tâm của thành phố Cần Thơ trong việc phục hồi giá trị tài sản công đã từng bước được cụ thể hóa bằng các giải pháp linh hoạt, tạo bước đột phá thực tiễn đối với nhiều mặt bằng bỏ trống.

Điển hình, từ cuối tháng 5/2026, thành phố đã giao Sở Công Thương tạm thời quản lý Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian chờ kêu gọi đầu tư, vừa tránh lãng phí hạ tầng vừa phát huy ngay giá trị sử dụng.

Vào đầu tháng 6/2026, thành phố kịp thời tham mưu giao trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ) cho Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phát triển thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Cà Mau đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cơ sở nhà đất dôi dư Hơn 300 cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư sau hợp nhất đang được Cà Mau phân loại, sắp xếp và xây dựng phương án khai thác, chuyển đổi công năng nhằm hạn chế lãng phí tài sản Nhà nước.

​