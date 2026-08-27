Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng metro Bến Thành-Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Thành phố Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, đến nay, công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất thực hiện dự án đạt 31%.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

“Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó, trách nhiệm chính thuộc người đứng đầu chính quyền các cấp. Để việc tổ chức thực hiện hiệu quả cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương khi triển khai thực hiện Dự án,” Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu.

Đối với phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi dự kiến phương án bố trí tái định cư; niêm yết công khai ít nhất 15 ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư và thông báo cho người có đất ở bị thu hồi, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở.

Dự kiến thời gian thực hiện phương án bố trí tái định cư trước ngày 20/10/2026.

Đến thời điểm cuối tháng 8/2026, Ủy ban Nhân dân một số xã, phường có tuyến Metro đi qua đã ban hành thông báo thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để thực hiện dự án; trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Biên Hòa đã ban hành 24 thông báo thu hồi đất với tổng diện tích trên 1,5ha; Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân thông báo thu hồi gần 5,4ha để thực hiện dự án hỗ trợ, tái định cư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai về phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).Điểm đầu dự án từ ga Suối Tiên (ga cuối của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối là sân bay Long Thành, thành phố Đồng Nai; tổng chiều dài tuyến khoảng 43,5km, tốc độ thiết kế tối đa là 120km.

Toàn tuyến dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông, khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); bố trí 1 Depot (trạm dừng đỗ) trên tuyến để phục vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toa xe và các bộ phận chính.Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192,5ha (chưa bao gồm các vị trí TOD); tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.000 tỷ đồng (trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.323 tỷ đồng).

Nhà ga hành khách và các hạng mục tại sân bay Long Thành tháng 7/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết việc đầu tư dự án tuyến metro kết nối từ trung tâm hành chính mới với tuyến Bến Thành-Suối Tiên và sân bay Long Thành sẽ tạo ra lộ trình giao thông mới, chia sẻ áp lực giao thông với Quốc lộ 51; đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây; đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị dọc sông Đồng Nai.

Khi đưa vào khai thác, tuyến metro giúp giảm tải cho các tuyến đường bộ huyết mạch (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, Cao tốc) đang thường xuyên quá tải, ùn tắc, tạo ra một trục vận tải công cộng khối lượng lớn, ổn định và bền vững.

Hình thành hành lang kinh tế mới kết nối các trung tâm lớn (Biên Hòa, Long Thành), thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng GRDP cho thành phố.

Tuyến metro sẽ kết nối trực tiếp với Sân bay Quốc tế Long Thành, tạo thành hệ thống giao thông công cộng đa phương thức, hiện đại, đáp ứng quy mô của một cửa ngõ hàng không quốc tế, nâng cao năng hiệu quả đầu tư cảng hàng không, năng lực cạnh tranh và hình ảnh quốc gia; đồng thời, kết nối Trung tâm hành chính mới thành phố Đồng Nai với Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tạo trục giao thông công cộng tốc độ cao kết nối trung tâm hành chính 2 hai địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

Thu hồi đất phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên Đồng Nai ban hành 24 thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.



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