Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách tăng vọt dịp nghỉ lễ 2/9

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ cao điểm phù hợp với tình hình khai thác thực tế trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp nghỉ lễ 2/9, tổng số chuyến bay dự kiến trung bình 780 chuyến/ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại (740 chuyến/ngày), tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đưa ra dự kiến 2 ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ này là ngày 28/8 và ngày 2/9/2026 với 800 chuyến/ngày.

Tổng số khách dự kiến bình quân khoảng 130.000 hành khách/ngày, tăng khoảng 4% so với lượng khách hiện tại (125.000 khách/ngày), tăng khoảng 16% so với cao điểm kỳ nghỉ lễ năm trước. Dự kiến ngày cao điểm nhất là 29/8 và 2/9/2026 với khoảng 135.000 hành khách/ngày.

Nhằm chủ động bảo đảm an toàn khai thác, an ninh hàng không, chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ cao điểm phù hợp với tình hình khai thác thực tế, xác định rõ đầu mối, nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và phương án phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị liên quan.

Căn cứ sản lượng dự báo, lịch bay và các khung giờ cao điểm, sân bay lớn nhất khu vực phía Nam đã bố trí đủ nhân lực, nhiên liệu, vật tư, công cụ, phương tiện và trang thiết bị; duy trì hoạt động khai thác liên tục, không để thiếu hụt nguồn lực làm ảnh hưởng đến hoạt động bay và công tác phục vụ hành khách; kiểm soát chặt chẽ việc sửa chữa, bảo trì, cải tạo, không để ảnh hưởng đến khai thác.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rà soát năng lực khai thác theo sản lượng, lịch bay và từng khung giờ; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không và đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện tham số lượt cất, hạ cánh phù hợp với năng lực hạ tầng; thống nhất phương án bố trí vị trí đỗ tàu bay qua đêm và tàu bay tăng cường, không để ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Cảng cũng phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và các đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý chuyến bay chậm, hủy chuyến hoặc thay đổi kế hoạch khai thác; cập nhật kịp thời, thống nhất thông tin và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ hành khách tại nhà ga.

Các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng tại khu vực làm thủ tục, kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không, cửa khởi hành và các vị trí có nguy cơ ùn tắc, không để xảy ra tình trạng quá tải kéo dài; tổ chức phân luồng giao thông ra, vào cảng; bố trí hợp lý khu vực đón, trả khách, dừng, đỗ phương tiện; kịp thời xử lý tình trạng “xe dù”, chèo kéo hành khách, thu giá hoặc phụ thu gửi trái quy định…/.

Vé bay dịp 2/9: Nhiều chặng đã hết giờ đẹp, giá rẻ hơn khi bay sáng sớm và tối Vé máy bay thấp thường tập trung ở các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc chặng bay lệch đầu đối với nhiều đường bay đến các điểm du lịch trọng điểm trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.